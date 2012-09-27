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Bakan Yıldız’dan ilginç zam yorumu

Gündemdeki doğalgaz ve içki zammıyla ilgili Enerji Bakanı Taner Yıldız’ın yorumu: İçene mi yoksa 75 milyona yüklemek mi doğru. Doğalgazda da kim neyi kullanıyorsa bedelini ödesin istiyoruz...

27 Eylül 2012 Perşembe 09:47
Bakan Yıldız’dan ilginç zam yorumu

 

Enerji Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Başbakan Erdoğan'ın da onay verdiği doğalgaz ve içki zammıyla ilgili bir değerlendirmede bulundu.

Akşam gazetesinden Mehmet Ali Ergün'ün haberine göre, Yıldız, "Alkollü içeceğe zam yaparak bu yükü yalnızca içenlere mi yüklemek doğru, yoksa içmeyenlerin de olduğu 75 milyon vatandaşımıza da mı bu yükü dağıtılım? Bunun diyalektiği budur. Biz 75 milyonun tamamına dağıtmaktansa kim neyi kullanıyorsa bedelini ödesin diyoruz..." dedi.

Yıldız, Maliye Bakanı Şimşek'in 'BOTAŞ çok büyük zarar ediyor' sözlerine vurgu yaparak 'BOTAŞ, doğalgazı aldığı fiyattan daha düşük satıyor. Bu da ciddi bir yük oluşturuyor. Türkiye, gazı 27 Avrupa Birliği ülkesinde ikinci veya üçüncü ucuz kullanan ülke. Son dört ay içinde doğalgaz fiyatları yüzde 27 zamlandı. Bu kadarını açıkçası beklemiyorduk. Bunların hepsi bizi zorda bırakıyor' diye konuştu.

 

Haberde, Ankara'da doğalgaza yüzde 12'lik bir zam beklentisi olduğu ve gözlerin EPDK'ya çevrileceği kaydedildi.

Vatandaşın, 1 Nisan'da yapılan yüzde 18'lik astronomik artışı (ısınma gibi bir ihtiyacı olmadığı için) faturalarda hissetmediğini belirtildiği haberde, yüzde 12'lik artışın eklenmesi durumunda evlerin yüzde 30 daha pahalı ısınacağı ifade edildi.

Yani, geçen kış aylık 400 lira doğalgaz faturası ödeyen bir ailenin faturası bu kış 520 liraya çıkacak...

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