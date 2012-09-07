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Bakan Şahin'den 'korucu' açıklaması

Teröre karşı askerle omuz omuza görev yapan köy korucularının sayısı...

07 Eylül 2012 Cuma 13:50
Bakan Şahin'den 'korucu' açıklaması

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Nisan ayı itibariyle 45 bin 181 köy korucusunun güvenlik kuvvetlerine yardımcı olduğunu belirterek, koruculara Mayıs ayı itibariyle 761 lira aylık, 24 lira operasyon tazminatı, 76 lira da ilave ücret ödendiğini bildirdi.

OPERASYON BAŞI 25 TL

Nisan 2012 itibariyle 45 bin 181 köy korucusunun, güvenlik kuvvetlerine yardımcı olduğunu ifade eden Şahin, geçici köy korucularının özlük haklarıyla ilgili kanunun 2007 yılında yürürlüğe girdiğini hatırlattı. Şahin, "Geçici köy korucularının tedavi giderleri, bu yılın başında yeşil kart kapsamından genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştır. Koruculara 2012 Mayıs ayı itibariyle 761,15 lira aylık, 24,47 lira operasyon tazminatı, ayrıca 76,11 lira ilave ücret ödenmektedir.

EMEKLİ KORUCULARA 344-529 LİRA ARASI ÖDEME YAPILIYOR

2012 Nisan ayı itibariyle yaş ve hizmet yılını tamamlayarak aylık bağlanan geçici köy korucusu sayısı 15 bin 784′tür. Yaş ve hizmet yılını tamamlayarak görevinden ayrılan koruculara görev sürelerine göre 344,17 ile 529,50 lira arasında aylık ödemesi yapılmaktadır" dedi.

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