Bakan öyle bir benzetme yaptı ki...

Afyonkarahisar'da cephanelikte meydana gelen patlamada 25 asker şehit oldu. Patlamanın boyutu gün ışıyınca ortaya çıktı.

Olayla ilgili hükümet cephesinden açıklamaları Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu yaptı. Patlamanın kaza sonucu meydana geldiğini öne süren Eroğlu tartışılacak bir benzetmede de bulundu.

PAKİSTAN - HİNDİSTAN BENZETMESİ

Eroğlu "Olay terör saldırısı değil. Hindistan, Pakistan'da sıkça yaşanan olaylar gibi bir olaydır. Bir el bombasının yere düşmesi sonucu meydana gelmiş" dedi.

BAKANIN KONUŞMASININ TAMAMI

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar'daki askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlamaya ilişkin,

"Tamamen bir tasnif, sayım yapılırken meydana gelen bir kaza, terörle alakası yok, kontrollü nokta. İglo tip dediğimiz cephaneliklere dışarıdan müdahale, sabotaj söz konusu değil. Tamamen bir kaza olduğu konusunda ben de kesinlikle mutmainim" dedi.

Cephanelikteki patlamanın ardından başlayan yangının, mühimmat çevreye yayıldığı için gece saat 02.00 civarında kontrol altına alındığını ve şu anda yangın tehlikesinin kalmadığını belirten Eroğlu, cumhuriyet savcılığının soruşturmaya başladığını, gerekli tespitlerin yapıldığını söyledi.

Şehitler için askeri törenin birkaç gün içerisinde yapılacağını ifade eden Eroğlu, "Acısı büyük olan yakınlar var, onlara da psikolojik destek vermek için buradayız, acı çok büyük, ateş düştüğü yeri yakıyor. Milletimizin başı sağ olsun, şehit yakınlarına gerekli destek vermek için valiliğimiz, belediyemiz sağlık birimlerimizin hepsi burada, gerekli desteği vereceğiz" diye konuştu.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın gece 21.15'ten itibaren olayı takip ettiğini, Afyonkarahisar Valisi ile görüştüğünü vurgulayan Eroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu ile değerlendirme yaptıklarını, Başbakan Erdoğan veya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in şu an için Afyonkarahisar'a gelmelerine gerek olmadığını kaydetti.

-"İlk belirlemelere göre 25 tane şehidimiz var"-

Patlamanın meydana geldiği iglo tipi cephaneliği gördüğüne işaret eden Eroğlu, şöyle devam etti:

"El bombalarının bulunduğu bir cephanelikte maalesef sayım, tasnif yapılırken içeride el bombasının kaza neticesinde patlaması sonucunda büyük bir patlama meydana gelmiş, arkasından yangın meydana geldi. Patlamanın olduğu kısım yandı. İlk belirlemelere göre 25 tane şehidimiz var. 2 astsubay, 2 uzman, 21 erbaş toplam maalesef 25 şehidimiz var, ruhları şad olsun, milletimizin başı sağ olsun. Tamamen bir kaza neticesi, muhtemelen bir el bombasının yere düşmesi neticesinde bir patlama. Burası bir cephanelik, zaman zaman olabiliyor böyle kazalar. Pakistan'da, Hindistan'da da oldu. Acı bir Hadise, bir kaza neticesinde olan bir husus."

Bakan Eroğlu, patlama neticesinde bazı mühimmatın, el bombaların fırlayarak Kışla dışına dağıldığını belirterek, gerekli emniyet tedbirlerinin alındığını, Orgeneral Kıvrıkoğlu'nun askeri yetkililere, kendisinin de il jandarma alay komutanı ve il emniyet müdürlüğüne gerekli talimatları verdiklerini anlattı.

Vatandaşların her ihtimale karşı dikkatli davranmasını isteyen Eroğlu, dağılan mühimmatların, el bombalarının kontrollü şekilde patlatıldığını, bu patlama seslerinden sonra vatandaşların endişelenmemesi gerektiğini söyledi.

Eroğlu, "Az önce bir televizyon kanalının muhabiri elinde el bombası ile dolaşırken gördük şaşırdık. Şimdi özellikle bu bölgeye hiç bir vatandaşın girmemesi lazım ayrıca uzman ekipler geldi, Ankara'dan ve bunlar kontrollü şekilde patlatılacak" dedi.

-"Kaza, terörle alakası yok"-

Bakan Eroğlu, bir gazetecinin sorusu üzerine, patlamanın kesinlikle kaza sonucu meydana geldiğini belirterek, "Kesinlikle terör olamaz, çünkü çok kontrollü bir alan. Tamamen bir tasnif, sayım yapılırken meydana gelen bir kaza, terörle alakası yok, kontrollü nokta. İglo tip dediğimiz cephaneliklere dışarıdan müdahale söz konusu değil, dışarıdan bir sabotaj söz konusu değil. Bende yapısını biliyorum, askerlikte bu tip cephanelikten çok yaptığımız için biliyorum. Tamamen bir kasa olduğu konusunda ben de kesinlikle mutmainim" diye konuştu.

Bazı asker yakınlarının "gece saat 21.00'dan sonra neden tasnif yapılıyor" şeklinde eleştirileri olduğunun hatırlatılması üzerine de Eroğlu, askeriyede saatin söz konusu olmadığını, acil bir durum olabileceğini, her saat bu işlemlerin yapılabileceğini kaydetti.

Kamuoyuna bir takım yanlış haberlerin ulaştırıldığından şikayet eden Eroğlu, şöyle konuştu:

"Acil kan ihtiyacı var diye bir takım haberler aldım, bu haberlere itibar edilmemesi lazım. Sadece hastanedekilerin sayısı 15'ti çoğu taburcu edildi, 8 kişi kalmış. Allah başka bela, kaza göstermesin. Şimdi hastaneye gidip yaralıları da ziyaret edeceğim. Hükümetimiz de başbakanımız da gece 21.30'dan itibaren kendisi de valimiz ve bölgedeki diğer arkadaşları arayarak gerekli talimatları verdi, bende Sağlık Bakanlığı'nı arayarak gece UMKE ekiplerinin buraya gönderilmesini sağladım. Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak biz, bütün bölgedeki orman yangınıyla mücadele eden ekipleri sevk ettik. Şu anda kontrol altında, herhangi bir risk kalmadı, sadece 25 şehidimizin acısı hakikaten yüreğimizi dağladı, başımız sağ olsun. Ailelerine sahip çıkacağız, artık bu aileler bütün milletimizin ailesidir. Onlara hepimiz sahip çıkacak ve acılarını paylaşacağız."