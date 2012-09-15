Bakan Kılıç, Nur Tatar’ı ziyaret etti





Antalya'ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, kentte ilk olarak valilik binası yakınlarındaki esnafları ziyaret etti, sohbet ettiği esnaflara ''hayırlı kazançlar'' diledi.





Çocukları için okul alışverişi yapan vatandaşlarla da sohbet eden Kılıç, bir kız çocuğunu kucağına alarak sevdi ve ''4 4 4'' eğitim sistemini nasıl bulduğunu sordu.





Velilerin, kitapların ücretsiz verilmesi nedeniyle teşekkür etmesi üzerine Bakan Kılıç, projenin Başbakanın projesi olduğunu belirterek,''Projeye başlarken 'Bir yıl verirler, ikinci yıl parayı bulamazlar' denilmişti. Ama Başbakanımız 'Bu iş devam edecek' dedi. O gün bugündür bir Tayyip Erdoğan projesi olarak devam ediyor. 18 milyon öğrenciye her yıl kitapları ücretsiz veriliyor. Bırakın parayı bulmayı, bu işi organize etmek bile zor iş'' dedi.





Bu sırada bazı öğrencilerin okullarına tablet bilgisayar dağıtılmadığını söylemesine üzerine Bakan Kılıç, projenin şimdilik bazı okullarda pilot olarak uygulandığını, bu nedenle henüz diğer okullara dağıtılmadığını söyledi.





Tatar'dan gelecek olimpiyatta altın madalya bekliyor





Daha sonra 2012 Londra Olimpiyatları'nda tekvandoda gümüş madalya kazanan Nur Tatar'ın ailesinin işletmeciliğini yapacağı ''Tatara Van Kahvaltı Sarayı ve Yöresel Yemekler Restoranı''nın açılışına katılan Bakan Kılıç, burada yaptığı konuşmada, Antalya'da sıcak, nemli, ama samimi bir gün yaşandığını söyledi.





Karşılamada Nur Tatar'ın kendisine bir demet çiçek sunduğunu anlatan Kılıç, bu çiçeğin aslında bir şampiyonu dünyaya getiren, yetiştiren anneye yakıştığını ifade etti.





Bugün bir restoran açmaktan çok daha önemli bir iş gerçekleştirdiklerini dile getiren Kılıç, ''Nur Tatar Londra Olimpiyatları boyunca ağır başlı, sakin kişiliği ile iyi ve güvenilir bir aile ortamında yetişen bir genç edasıyla, Türk insanını, Türk sporcusunu, Türkiye'yi ve Cumhuriyetimizi, bayrağımızı, hem müsabakalarda hem de müsabakalar dışında çok iyi, başarılı ve yüzünün akıyla temsil eden başarılı bir sporcu kardeşimiz'' dedi.





Nur Tatar'ın Van'dan Antalya'ya geldiğini hatırlatan Bakan Kılıç, ''Depremi Van'da yaşayan bir aile, depremden birkaç gün sonra bakanlığımızın girişimleriyle spor hayatını devam ettirmek üzere Van'dan Antalya'ya intikal eden çok saygıdeğer, sevgi dolu, güven dolu bir aile'' diye konuştu.





Bakan Kılıç, Nur Tatar'ın aldığı gümüş madalya ile sadece Van halkının değil, Antalya ve Türk halkını sevince boğduğunu vurguladı.





Nur Tatar'ın 19 yaşında ilk kez katıldığı olimpiyatlardan gümüş madalyayla döndüğüne dikkati çeken Bakan Kılıç, ''23 yaşında Brezilya'da, 27 yaşında inşallah Allah ömür verir ve spora da devam ederek İstanbul'da olimpiyatlara katılır. Oralarda altın madalyayı kazanır, inşallah Türk bayrağını İstiklal Marşı eşliğinde göndere çektirme başarısını ortaya koyar'' dedi.





Tekvandoda Türkiye'nin bir de altın madalya kazandığını hatırlatan Kılıç, Servet Tazegül'ün bir önceki olimpiyatlarda bronz madalya kazandığını, ama şimdi altın madalyanın sahibi olduğunu dile getirdi. Kılıç, Nur Tatar'dan da aynı başarıyı beklediklerini kaydetti.





Nur Tatar'ı herkesin bağrını bastığını vurgulayan Kılıç, sözlerine şöyle devam etti:





''Bu güzellikler 780 bin kilometrekare vatan topraklarında, 75 milyonu aynı bayrak altında, bir devlette bir araya getiren değerlerdir. Milletimizin birliğine ve dirliğine inanan, bu doğrultuda kimi siyaset alanında, kimi devlet alanında, kimi yerel yönetimlerde, kimi spor alanında, liglerde ve minderlerde milletimizi şanla, şerefle temsil eden bütün kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyoruz.''





Bakan Kılıç, daha sonra açılışını yaptığı iş yerinde Tatar ailesine helalinden bol kazanç diledi.





Baba Tatar, tebrik için telefonla arayan Bakan Kılıç'a yanıt vermemiş





Kılıç, açılış sonrası aile ile yaptığı sohbette, baba Nizamettin Tatar'ın olimpiyatlar sırasında telefonuna yanıt vermediğini anlattı.





Olimpiyatlarda Nur Tatar gümüş madalyayı garantilediğinde telefonla aradığını, ancak Nizamettin Tatar'ın telefona bakmadığını ifade eden Kılıç, ''Birkaç defa aradım, yanıt vermeyince 'Ben Suat Kılıç, tebrik etmek için aradım' diye mesaj bıraktım. Ama yine dönen olmadı. Meğerse daha önce 'Ben Cumhurbaşkanı, ben Başbakan' diye birkaç kişi arayıp dalga geçmiş, beni de öyle sanmış'' dedi.





Baba Tatar da Bakan Kılıç'ın sözlerini doğruladı ve telefona bakmadığı için özür diledi.