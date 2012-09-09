Bakan Günay İzmir’de yuhalandı!

İZMİR Cumhuriyet Meydanı'ndaki Kurtuluş törenlerine gelen Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay vatandaşları selamları sırada bir grup tarafından yuhalandı.

Ak Parti İzmir Milletvekili Rifat Sait, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na "Bunları önleyemediniz mi başkan?" deyince Kocaoğlu'nun tepkisi sert oldu. Kocaoğlu önce Sait'e tepki gösterdi, ardından da protestoculara, "Bunlar ayıp şeyler" diye müdahale etti. Kültür Bakanı Ertuğrul Günay da Kocaoğlu'na sarılıp sakinleştirdi, "Kaza oldu başkan" dedi.

Bu yıl geçit resmi ve diğer törenlerin iptal edilmesi İzmirlilerin büyük tepkisini çekmiş, Kültür Bakanı Ertuğrul Günay'ın müdahalesiyle tarihi Hükümet Konağı'na süvarilerin bayrak çekme seromonisi sonradan programa eklenmişti.

DHA