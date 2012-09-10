Bakan Dinçer’den dershane açıklaması

Bakan Dinçer, Mamak Kazım Orbay İlköğretim Okulu’nda düzenlenen törenle 2012-2013 eğitim-öğretim yılı uyum programı açılışını yaptı. Bakan Dinçer, açılış sonrası ilköğretim okulundaki anasınıfını ve bazı sınıfları dolaşarak, ders başı yapan öğrencilerle biraraya geldi. Minik öğrencilere diş macunu ve fırça dağıtan Dinçer, öğrencilerle aynı sıralara oturdu.



Açılış sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Dinçer, bir gazetecinin “Okul öncesi eğitim alanlarla almayanlar aynı sınıfta eğitim alacak. Bu durum bir sıkıntıya yol açacak mı?” şeklindeki sorusu üzerine, “Bu endişe fazla hassasiyetten kaynaklanıyor. Biz 2 çocuk için de uygun müfredatı hazırladık” cevabını verdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘dershanelerin kapatılacağına’ ilişkin açıklamalarının hatırlatılması üzerine Dinçer, “Şuanda çalışmalar devam ediyor. Tamamlandığı zaman sizlerle paylaşacağım” diye konuştu