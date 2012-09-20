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Çelik:Bu yasanın mutlaka çıkması lazım

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Başbakan Erdoğan’ın işçi ve işveren temsilcileriyle yaptığı görüşmenin son derece olumlu geçtiğini söyledi. 600 bin çalışana müjde verdi.

20 Eylül 2012 Perşembe 16:59
Çelik:Bu yasanın mutlaka çıkması lazım

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Başbakan Erdoğan'ın işçi ve işveren temsilcileriyle Resmi Konut'ta gerçekleştirdiği görüşme sonrasında görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toplu iş sözleşmesinde işçi ve işverenin mutabakat sağlayamadığına dikkat çeken Bakan Çelik, "Meclis'in açılması yaklaştı ve bu konuda sayıları da biraz önce ifade ettiğim gibi toplu sözleşme yapamayan işçilerin sayısı 350 binlere yaklaştı. Bu çerçevede bu yasa çıkmadan bu karmaşık durumu çözmek mümkün değil" dedi.

Uzun bir süredir sendika ve işveren temsilcilerinin toplu sözleşme imkanı bulamadığını ifade eden Çelik, "Ondan dolayı bu yasanın mutlaka çıkması gerekir. Rakamların şeffaf, rakamların gerçekçi rakamlara dönüşmesi gerekiyor" diye konuştu.

Taraflar arasında bir mutabakat sağlanamadığı için Başbakan Erdoğan ile görüşme gerçekleştiğine vurgu yapan Çelik, "Bugün de taraflarla büyük ölçüde mutabakat sağlandı. Talep edenlerle bugünkü görüşmeye biz de katıldık. Son derece olumlu geçti. Umarım, TBMM açılır açılmaz Toplu İş İlişkileri Yasası Meclis'in ilk sıralarında yer alır" şeklinde konuştu.

Mutabakat sağlanan noktayla ilgili de bilgi veren Bakan Çelik, "Mutabakat sağladığımız husus, geçişli bir sistem. Yüzde 1, yüzde 2, yüzde 3 şeklinde. Ana baraj yüzde 3 olacak, fakat ilk dört yıl için yüzde 1, daha sonra iki yıl için yüzde 2 ve nihai baraj da yüzde 3 olarak yasada yer alacak. Bunun yanında başka ayrıntılar var, o ayrıntılarda da mutabakat sağlandı diyebiliriz" diye konuştu.

Başbakan Erdoğan'ın, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu'yu da kabul ettiğini ifade eden Çelik, kabulde Gündoğdu'nun öğretmenlerin talepleriyle ilgili sunum yaptığını kaydetti. Gündoğdu'nun sunum yapmasıyla ilgili gazetecilerin sorularını da cevaplandıran Çelik, "Milli Eğitim'de son derece önemli değişiklikler gerçekleştirildi, bunların bir değerlendirilmesini yetkili sendika ve konfederasyon başkanı olarak yapması çok doğal. Bu yönüyle görüşlerini Sayın Başbakanımıza aktardılar. Ama bunun yanında özveriyle çalışan öğretmen kardeşlerimizin taleplerini de Sayın Başbakanımıza aktardılar" dedi.

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