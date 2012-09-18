Türkiye'nin terör belasından kurtulacağını belirten Bayraktar, "Türkiye Cumhuriyeti'nin nüfus cüzdanını taşıyan ve bu ülkeye vatandaşlık bağı ile bağlı kim olursa olsun, eğer kanında bozukluk yoksa, sütünde bozukluk yoksa terör olgusunun içinde olmaz" ifadelerini kullandı. Cebinden nüfus cüzdanını çıkartarak gösteren Bayraktar, "Şu nüfus cüzdanını taşıyan kimse, bu kahpeliğin içinde olamaz. Bunların ya kanı, sütü bozuktur ya da satılmışlardır" diye konuştu.
Üzüntülü olduklarını ama azimlerini kaybetmediklerini belirten Bayraktar, "Türkiye büyümeye ve gelişmeye devam edecektir" açıklamasında bulundu.
Bakan Bayraktar çok sert konuştu !
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, teröre lanet ederek, "Türkiye Cumhuriyeti’nin nüfus cüzdanını taşıyan kimse, bu kahpeliğin içinde olamaz. Bunların ya kanı, sütü bozuktur ya da satılmışlardır" dedi.
18 Eylül 2012 Salı 23:24