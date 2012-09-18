Bakan Bayraktar çok sert konuştu !

Çevre ve Şehircilik Bakanı Bayraktar, son günlerde yaşanan terör olaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bayraktar, "Terör belası, hepimizi çok derinden üzmektedir. Ciğerimizi yakmaktadır. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Vatanımızın, milletimizin başı sağ olsun" diye konuştu.



Türkiye'nin terör belasından kurtulacağını belirten Bayraktar, "Türkiye Cumhuriyeti'nin nüfus cüzdanını taşıyan ve bu ülkeye vatandaşlık bağı ile bağlı kim olursa olsun, eğer kanında bozukluk yoksa, sütünde bozukluk yoksa terör olgusunun içinde olmaz" ifadelerini kullandı. Cebinden nüfus cüzdanını çıkartarak gösteren Bayraktar, "Şu nüfus cüzdanını taşıyan kimse, bu kahpeliğin içinde olamaz. Bunların ya kanı, sütü bozuktur ya da satılmışlardır" diye konuştu.



Üzüntülü olduklarını ama azimlerini kaybetmediklerini belirten Bayraktar, "Türkiye büyümeye ve gelişmeye devam edecektir" açıklamasında bulundu.