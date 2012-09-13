Galeriler Videolar
İstanbul 12°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Bahri Tanrıkulu Rio’da yok

Londra'da madalya hedefine ulaşamayan Bahri Tanrıkulu, yaptığı açıklamada gelecek yıl Dünya Şampiyonası'nda altın madalya alarak, aktif sporculuk yaşamını noktalamak istediğini söyledi.

13 Eylül 2012 Perşembe 14:10
Bahri Tanrıkulu Rio’da yok
Londra Olimpiyat Oyunları için çok hazırlandığını ve vücudunun formda olduğunu anlatan 32 yaşındaki milli tekvandocu, ''Olimpiyatta kırık kolla 4 maç yaptım, çok iyi maçlar çıkardım. Şu anda formdayım. 2013 yılında önce Avrupa Şampiyonası, sonra Dünya Şampiyonası'nda altın madalya almak istiyorum. Gelecek yıl dünya şampiyonu olarak veda edeceğim'' dedi.

Sporculuk kariyerini noktaladıktan sonra da Türk sporuna hizmet etmek istediğini vurgulayan Bahri, ''Gerek federasyonumuzda, gerek Spor Bakanlığımızda verilecek her türlü görevi en iyi şekilde yapmak istiyorum. Türk sporu için hizmet etmeye devam edeceğim'' ifadelerini kullandı.

''Koreli'yi yenince 'finale kesin çıkarım' dedim''

Bahri Tanrıkulu, 2012 Londra Olimpiyatları'nda madalya alamadığı için üzgün olduğunu kaydetti.

Londra'ya olimpiyat şampiyonu olmak için gittiğini belirten Bahri, şöyle devam etti:

''Daha önce 3 kez dünya şampiyonu olmuştum. Londra'da olimpiyat şampiyonu olmayı çok istiyordum. Çok da formdaydım, ama ilk maçta Yunan rakibimle dövüşürken, talihsizlik yaşadım ve kolum kırıldı. Hayallerime burada kavuşmam gerekiyordu. Kafile doktoruyla görüştüm, kırık olduğunu, biraz ağrıyacağını söyledi ve devam edip etmeme kararını bana bıraktılar. Ben de 'Bu şans bir kere gelmiş, devam ettireceğim' dedim. İkinci turda hiç yenilmeyen son olimpiyat şampiyonu Güney Koreli ile karşılaştım. Maçtan önce lokal anestezi yapıldı. Tansiyonum düştü, bayılacak gibi oldum. Ancak maça çıktım, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Güney Kore'nin en iyi sporcunu yenmeyi başardım. Onu yendikten sonra 'Tamam, finale kesin çıkarım' dedim. Çünkü okyanusu geçmişim. Onu yenince olimpiyat şampiyonu olmuş gibi sevindim. Fakat Gabonlu rakibime son 2 saniyede maçı verdim. Çok üzüldüm, adeta yıkıldım. O maçı alsam finale çıkacaktım. Çok moralim bozuldu. Bronz madalya maçında da Çinli rakibime kaybettim. Sabah 9'da kolum kırıldı, akşam 11'e kadar mücadele ettim. En iyisini yapmaya çalıştım, ama başaramadım. Her zaman madalya olmuyor. Bana dua eden herkese çok teşekkür ediyorum. Haklarını helal etsinler. Başbakanımız bizzat aradı, bakanımız Suat Kılıç da çok destek verdi. Onlara da çok teşekkür ediyorum.''

Bahri Tanrıkulu, Londra'da altın madalya kazanan Servet Tazegül ile gurur duyduğunu dile getirerek, ''Servet benim kardeşim. Olimpiyat şampiyonu olması beni çok sevindirdi. Ondan sonra Nur Tatar gümüş madalya aldı, son gün ben de almak istiyordum. Onlara imrendim, ama madalya nasip olmadı'' diye konuştu.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim