Bahri Tanrıkulu Rio’da yok

Londra Olimpiyat Oyunları için çok hazırlandığını ve vücudunun formda olduğunu anlatan 32 yaşındaki milli tekvandocu, ''Olimpiyatta kırık kolla 4 maç yaptım, çok iyi maçlar çıkardım. Şu anda formdayım. 2013 yılında önce Avrupa Şampiyonası, sonra Dünya Şampiyonası'nda altın madalya almak istiyorum. Gelecek yıl dünya şampiyonu olarak veda edeceğim'' dedi.





Sporculuk kariyerini noktaladıktan sonra da Türk sporuna hizmet etmek istediğini vurgulayan Bahri, ''Gerek federasyonumuzda, gerek Spor Bakanlığımızda verilecek her türlü görevi en iyi şekilde yapmak istiyorum. Türk sporu için hizmet etmeye devam edeceğim'' ifadelerini kullandı.





''Koreli'yi yenince 'finale kesin çıkarım' dedim''





Bahri Tanrıkulu, 2012 Londra Olimpiyatları'nda madalya alamadığı için üzgün olduğunu kaydetti.





Londra'ya olimpiyat şampiyonu olmak için gittiğini belirten Bahri, şöyle devam etti:





''Daha önce 3 kez dünya şampiyonu olmuştum. Londra'da olimpiyat şampiyonu olmayı çok istiyordum. Çok da formdaydım, ama ilk maçta Yunan rakibimle dövüşürken, talihsizlik yaşadım ve kolum kırıldı. Hayallerime burada kavuşmam gerekiyordu. Kafile doktoruyla görüştüm, kırık olduğunu, biraz ağrıyacağını söyledi ve devam edip etmeme kararını bana bıraktılar. Ben de 'Bu şans bir kere gelmiş, devam ettireceğim' dedim. İkinci turda hiç yenilmeyen son olimpiyat şampiyonu Güney Koreli ile karşılaştım. Maçtan önce lokal anestezi yapıldı. Tansiyonum düştü, bayılacak gibi oldum. Ancak maça çıktım, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Güney Kore'nin en iyi sporcunu yenmeyi başardım. Onu yendikten sonra 'Tamam, finale kesin çıkarım' dedim. Çünkü okyanusu geçmişim. Onu yenince olimpiyat şampiyonu olmuş gibi sevindim. Fakat Gabonlu rakibime son 2 saniyede maçı verdim. Çok üzüldüm, adeta yıkıldım. O maçı alsam finale çıkacaktım. Çok moralim bozuldu. Bronz madalya maçında da Çinli rakibime kaybettim. Sabah 9'da kolum kırıldı, akşam 11'e kadar mücadele ettim. En iyisini yapmaya çalıştım, ama başaramadım. Her zaman madalya olmuyor. Bana dua eden herkese çok teşekkür ediyorum. Haklarını helal etsinler. Başbakanımız bizzat aradı, bakanımız Suat Kılıç da çok destek verdi. Onlara da çok teşekkür ediyorum.''





Bahri Tanrıkulu, Londra'da altın madalya kazanan Servet Tazegül ile gurur duyduğunu dile getirerek, ''Servet benim kardeşim. Olimpiyat şampiyonu olması beni çok sevindirdi. Ondan sonra Nur Tatar gümüş madalya aldı, son gün ben de almak istiyordum. Onlara imrendim, ama madalya nasip olmadı'' diye konuştu.