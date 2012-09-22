Bahri Kaya: 'Beklediğimden daha iyi oynadık'

PTT 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un yeni Teknik Direktörü Bahri Kaya, GAP Arena Stadyumu'nda yapılan Kartalspor maçının ardından basın toplantısı düzenledi. Bugünki müsabakanın kendileri açısından çok ince ayrıntıları bulunduğunu fakat bunları konuşmanın anlamı olmadığını ifade eden Kaya, şöyle devam etti:





''Çok önemliydi kazanmak, futbolcularım bunu yaptı. Beklediğimden daha iyi oynadı arkadaşlar, bize bir hoşgeldin hediyesi yaptılar, hepsine teşekkür ediyorum. Bölüm, bölüm iyi oynadığımız hatta bir değil birden fazla gol atabileceğimiz pozisyonlar bulduk. Son bölümde oyundan düşeceğimiz belliydi. Onlar çok oturmuş ve idmanlı bir takımdı ancak biz buna rağmen güçlü bir şekilde karşılık verip adeta pozisyona sokmadık onları. Şanlıurfaspor'a hayırlı olsun, futbolcu arkadaşlarımı ve emeği geçen herkesi kutluyorum.''