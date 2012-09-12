Bahoz Erdal da Kavaklı kampı bölgesindeydi

Terör örgütü PKK 'nın Hakkari, Van ve Şırnak illerindeki yapılanmasının merkez üssü olarak kullanılan Kavaklı Kampı, geçtiğimiz gece 23.00 sıralarında gerçekleştirilen hava destekli operasyonla yerle bir edildi.



Jandarma ve polis özel harekat timlerinin gerçekleştirdiği operasyon sırasında son dönemde gerçekleştirilen katliamların talimatını veren Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin'in de Kavaklı bölgesinde bulunduğu telsiz kestirmelerinden tespit edildi. Operasyonun başlamasıyla birlikte Bahoz'un son anda bölgeden kaçtığı öğrenildi.



25 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ



F-16 bombardımanıyla dağıtılan Kavaklı Kampı'nda insansız hava araçları ile bölgede 25 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi. Kavaklı kampında, özellikle Geçimli Karakolu ve Beytüşşebap ilçesine saldıran teröristlerin barındığı biliniyor. Kampta; Çukurca, Hakkari ve Şırnak kırsalında eylem yapan yaklaşık 200 PKK'lının bulunduğu tahmin ediliyor.



SORGU VE İNFAZ ODALARINA SON



Şemdinli'nin Irak sınır hattındaki Kavaklı Kampı'na yönelik operasyonda ilk olarak sorgu odalarının yok edildiği belirtildi. Jandarma ve polis özel hareket timleri, örgütün, Kavaklı'da kurduğu sağlık ünitelerini de tamamen ortadan kaldırdı. Terör örgütü PKK'nın, bölge kaçırdığı kişilerin yanı sıra vergi ödemeyen, dağa çıkmayı reddeden ya da tehditlere boyun eğemeyen bölge halkını bu bölgede sorguladığı biliniyor. Çocukları taşlı gösterilere katılmamaya ikna etmesiyle tanınan Hakkari Hacı Sait Camii İmamı Aziz Tan'ın infaz emri de Kavaklı Kampı'nda kurulan sözde mahkemede alındı.



AK PARTİ'Lİ BAŞKAN DA ORDAYDI



Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre 2 Eylül'de terör örgütü tarafından kaçırılan AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdülmecit Tarhan'ın da Kavaklı'da tutulduğu ifade edildi.



HERONLAR İŞBAŞINDA



Kavaklı operasyonu ile birlikte, bölge üzerinde uçurulan insansız hava aracı Heron'lardan alınan her türlü bilgi ve görüntünün anında arazideki özel harekat birimlerine aktarıldığı kaydedildi. Helikopter destekli operasyonda özel harekat birlikleri yıllardır depolarda bekletilen ama kullanılmayan yeni nesil silah ve mühimmatla da donatıldı. Teröristlerin geçiş güzergahlarını tutma görevi ise Kayseri Dağ Komando Tugayı'na verildi. Süren operasyonlar nedeniyle öldürülen terörist sayısını belirlemek için bölgede arama yapılmadı. Operasyon tamamlandıktan sonra özel harekat birimleri bölgeyi askeri birliklere teslim edecek. Teslimin ardından bölgede arama çalışması yapılacak.



Kato'da eşzamanlı operasyon



Terör örgütünün Küçük Kandil olarak tanımladığı Kato Dağı'nda da operasyonlar devam ediyor. TSK'nın Kato Dağı'nda 'Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Başayar' adı verilen ve bir haftadır sürdürdüğü operasyon, karadan ve havadan devam ediyor. Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, PKK terör örgütünün kış hazırlıklarını boşa çıkarmak, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak maksadıyla Hakkari ili Kavaklı, Yoncalı, Armutlu, Çeltik ve Beytüşşebap'ın doğu bölgesinde teröristlerin etkisiz hale getirildiği belirtildi.