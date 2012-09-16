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Bahoz Erdal çembere alındı!

Kavaklı Kampı’na yönelik operasyondan son anda kaçan ve yakalanmamak için sık sık yer değiştiren Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin, MİT’in yer tespiti sonucunda sınıra yakın bir bölgede çembere alındı.

16 Eylül 2012 Pazar 11:05
Bahoz Erdal çembere alındı!

Çembere alınan PKK'lı grupların 'geri çekilmiyorlar' propagandasının aksine, sınırdaki kaçış noktalarının özel birlikler tarafından tutulması nedeniyle Kuzey Irak'a geçemediği öğrenildi PKK'nın merkez üs olarak kullandığı Kavaklı Kampı'na yönelik güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyondan son anda kaçan Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin'in sınıra yakın bölgede çembere alındığı öğrenildi. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), yakalanmamak için sık sık yer değiştiren Bahoz Erdal'ın bulunduğu bölgeyi kilometrekare olarak belirledi. Bu bilgi, operasyonu yürüten birliklere iletildi.

ÖNEMLİ HEDEFLERDEN BİRİ

PKK'ya yönelik 7 taburun katıldığı son yılların en kapsamlı operasyonu Hakkari'de devam ederken Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), örgütün üst düzey yöneticilerinden Fehman Hüseyin'in bulunduğu noktaya ilişkin tespitlerini 100 kilometrekarelik alanda daralttı. Aktütün ve Dağlıca gibi saldırıların talimatını veren Fehman Hüseyin'in yakalanmasının, yaklaşık 5 bin askerin katıldığı operasyonda en önemli hedeflerden biri olduğu öğrenildi.

GELDİKLERİ GİBİ DÖNEMEDİLER

Şemdinli başta olmak üzere Hakkari'nin ilçelerinde bir süreliğine de olsa sözde bayrak asma eylemi yapmak için sınırdan giriş yapan terörist gruplar, çıkan çatışmaların ardından püskürtülmüştü. Terörist grupların art arda saldırı gerçekleştirilmesi üzerine 'Kalabalık gruplarla ülkeye giren örgüt geri çekilmiyor' propagandası yapılmıştı. Fakat terörist grupların güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar karşısında büyük kayıplar vermesine rağmenözel birliklerin tüm çıkış noktalarını tuttuğu sınırdan Kuzey Irak'a kaçamadığı öğrenildi.

ÖZEL TİMLER KAÇIŞ NOKTALARINDA

Terörist grupların sınırdan kaçamamasında, Genelkurmay Başkanı Necdet Özel başta olmak üzere üst düzey komutanların takip ettiği ve bizzat yönettiği operasyonlarda güvenlik güçlerinin uyguladığı yeni yöntemler etkili oldu. Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı timler, teröristlerin Kuzey Irak'a geçişini önlemek için sınır bölgelerindeki kaçış noktalarını tuttu. Bu nedenle terörist gruplar, jandarma ve polis özel harekat timlerinin yanı sıra komando birlikleri ile sınırı tutan özel birlikler arasında kaldı. İnsansız Hava Araçları'nın (İHA), sınır hattındaki 9 kaçış bölgesini sürekli gözetim altında tutmasının da teröristlerin kaçmasını engellediği belirtildi.

EN SON GÖRÜLDÜĞÜ YER: ÇAYIRLI

Fehman Hüseyin'in Kavaklı'ya düzenlenen operasyona kısa bir süre kala, çemberi kırmak için Haftanin bölgesine geçerek Şırnak kırsalındaki eylemleri koordine etmek üzere harekete geçtiği öğrenildi. Ancak operasyonların yoğunlaşması nedeniyle çemberden çıkamayan Fehman Hüseyin'in son olarak sınır hattı üzerindeki Çayırlı bölgesinde gizlenmeye çalıştığı kaydedildi.

KAVAKLI'DAN SON ANDA KAÇTI

Güvenlik güçleri geçtiğimiz çarşamba günü PKK'nın merkez üs olarak kullandığı Kavaklı Kampı'na operasyon düzenledi. Hava destekli operasyonda kamptaki bazı sığınaklar ortadan kaldırıldı. Operasyon öncesinde PKK'nın sözde Zağros eyalet Bahoz Erdal'ın da kampa yakın bir bölgede bulunduğu telsiz kestirmelerinden tespit edildi. Sözde mahkemelerde bölge halkının sorgulandığı kampa yönelik operasyonun başlamasıyla birlikte Bahoz'un son anda sınır dışındaki Sinat bölgesine kaçtığı öğrenildi.

DESTEK YOLLARI KAPANDI

Operasyon çemberi içinde kalan PKK'lılar geçtiğimiz gün Zap ve Zağros kamplarından yardım istedi. PKK'lıların telsiz kestirmelerinden istihbarat alan güvenlik güçleri, PKK kamplarından gelebilecek desteği önlemek için önlem aldı. Bu kapsamda sınır hattına top atışları yapıldı. Bölge üzerinde ise askeri helikopterler sürekli uçuş yaparak geçiş güzergahlarını kontrol altında tutuyor.

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