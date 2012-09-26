Bahçeli yargıtay'a seslendi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Balyoz Davası kapsamında 18 yıl hapis cezası alan MHP İstanbul Milletvekili emekli Korgeneral Engin Alan’ı Silivri Cezaevi’nde ziyaret etti.
Ziyaret sonrasında Engin Alan’ın iyi olduğunu belirten Devlet Bahçeli şunları söyledi:
Kararların, millet vicdanında genel kabul görmediği anlaşıldı. Yargıtay’a konu intikal ettiğinde, umarım bu kararlar daha adaletli değerlendirilir. Sonunda ise milletin vicdanen huzur bulması inşallah sağlanmış olur. Kararlar bu şekilde sonuçlanırsa, büyük bir bölünmenin eşiğindeki Türkiye’de yargıyı da kabul edilir, kabul edilmez şeklindeki bölünmeye sokacaktır.
Karar gerekçeleriyle kısa sürede açıklanmalı.
Yargıtay konunun üzerinde acilen çalışma yaparak konuyla ilgili rahatsızlıkları giderecek bir yolu bulmak zorundadır.
Televizyonlarda çıkarak program diye adaletin köküne dinamit koyanlar bu tavırlarından bir an önce vazgeçmeli.