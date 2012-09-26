Bahçeli yargıtay'a seslendi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Balyoz Davası kapsamında 18 yıl hapis cezası alan MHP İstanbul Milletvekili emekli Korgeneral Engin Alan’ı Silivri Cezaevi’nde ziyaret etti.

Ziyaret sonrasında Engin Alan’ın iyi olduğunu belirten Devlet Bahçeli şunları söyledi:

Kararların, mil­let vic­da­nın­da ge­nel ka­bul gör­me­diği anlaşıldı. Yar­gı­tay’a ko­nu in­ti­kal et­ti­ğin­de, umarım bu ka­rar­lar da­ha ada­let­li de­ğer­len­di­ri­lir. Sonunda ise mil­le­tin vic­da­nen hu­zur bul­ma­sı in­şal­lah sağ­lan­mış olur. Kararlar bu şe­kil­de so­nuç­la­nır­sa, bü­yük bir bö­lün­me­nin eşi­ğin­de­ki Tür­ki­ye’de yar­gıyı da ka­bul edi­lir, kabul edil­mez şek­lin­de­ki bö­lün­me­ye so­ka­cak­tır.

Ka­rar ge­rek­çe­le­riy­le kı­sa sü­re­de açık­lan­malı.

Yar­gı­tay ko­nu­nun üze­rin­de aci­len ça­lış­ma ya­pa­rak konuyla ilgili ra­hat­sız­lık­la­rı gi­de­re­cek bir yo­lu bul­ma­k zorundadır.

Televizyonlarda çıkarak program di­ye ada­le­tin kö­kü­ne di­na­mit ko­yan­lar bu ta­vır­la­rın­dan bir an önce vaz­geç­me­li.