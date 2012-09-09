Devlet Bahçelinin düştüğü an

731. Ertuğrul Gazi’yi anma ve Söğüt Şenliklerinin törenlerinde konuştuktan sonra protokoldeki yerine giden MHP Lideri Devlet Bahçeli, çimlere takılarak yere düştü. Ertuğrul Gazi’yi anma ve Söğüt şenlikleri protokol konuşmalarıyla devam ediyor. Bahçeli, Ertuğrul Gazi’nin ve Söğüt şenliklerinin önemini anlatan konuşmasını ‘Ne mutlu Türküm Diyene’ sözüyle sonlandırdı. Konuşmasının ardından kürsüden inen Bahçeli yerine giderken çimlik alanda takılarak yere düştü. Partililer tarafından ayağa kaldırılan Bahçeli, daha sonra yerine geçti.