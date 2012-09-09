Bahçeli kırmızı halıya takıldı

BURSA (İHA) - Ertuğrul Gazi’yi anma ve Söğüt şenlikleri protokol konuşmalarıyla devam ediyor. Bahçeli, Ertuğrul Gazi’nin ve Söğüt şenliklerinin önemini anlatan konuşmasını ‘Ne mutlu Türküm Diyene’ sözüyle sonlandırdı. Konuşmasının ardından alana serilen kırmızı hali üzerinden protokoldeki yerine giden Bahçeli, halıya takıldı. Partililer tarafından ayağa kaldırılan Bahçeli, daha sonra yerine geçti.

Meclis Başkanı Cemil Çiçek ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, bu olay üzerine yerlerine geçerken kırmızı halı yerine çimlerin üzerinden yürüdüler.