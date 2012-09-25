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Bahçeli'den silivri ziyareti

Silivri cezaevini ziyaret eden MHP lideri Bahçeli, "Balyoz Planı" davasında Yargıtay’dan daha adaletli bir değerlendirme beklediklerini söyledi.

25 Eylül 2012 Salı 17:08
Bahçeli'den silivri ziyareti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Balyoz Planı'' davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan MHP İstanbul Milletvekili emekli Korgeneral Engin Alan'ı ziyaret etmek için geldiği Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nden çıkarken, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 16 Aralık 2010 tarihinde Balyoz Güvenlik Harekatı Planı Davası'nın başladığını, geçen cuma günü de davanın sonuçlandığını hatırlattı.

''İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, bu ilk aşamada vermiş olduğu karar, hukuk süreci içinde diğer aşamaları da beraberinde getirecek. Ben inanıyorum ki, Yargıtay'a konu intikal ettiğinde, mahkemenin almış olduğu bu kararlar, Yargıtay'da daha adaletli bir şekilde değerlendirilerek, milletimizin vicdanen huzur bulması inşallah sağlanmış olur'' diyen Bahçeli, şunları kaydetti:

''İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar, gerekçeleriyle kısa bir süre içinde açıklanmalıdır. Yargıtay'a hemen gönderilmeli ve Yargıtay konunun üzerinde hemen bir çalışma yaparak milletin vicdanındaki rahatsızlıkları giderebilmenin bir yolunu bulmalıdır.''

Medya patronlarının, medyanın genel yayın yönetiminden sorumlu olan şahsiyetlerin, sözde ''program yapıyoruz'' diyerek adaletin köküne dinamit koyanların, bu tavırlarından vazgeçmesi gerektiğini dile getiren Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:
''Televizyonlar aracılığıyla, bu şahsiyetlerin ailelerini karamsarlığa itmek, üzüntüler içerisinde boğmak, Yargıtay'da görüşülecek olan gelecekteki bir davaya bugünden istikamet kazandırmak isteyen yanlış zihniyete artık 'dur' demek lazımdır. Bu konuda da başta sayın Başbakan ve Adalet Bakını olmak üzere herkesin gerekli tedbiri almasında yarar gördüğümüzü ifade etmek istiyoruz.''

Ben kendi görüşlerini anlatırım
''CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Silivri'yi ziyaretinde burayı bir 'toplama kampı' olarak nitelendirmişti. Siz bugünkü ziyaretinizde nasıl gördünüz burayı?'' şeklindeki soruyu ise Bahçeli, ''Ben kendi görüşlerimi anlatan bir liderim. Başkasının düşüncesi beni ilgilendirmez'' diyerek cevapladı.

AA

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