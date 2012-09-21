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Bahçeli'den karara sert eleştiri

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün sonuçlanan ve kararları açıklanan Balyoz Davası’yla ilgili, "Hainler dışarıda rahatça gezerken, terörle mücadele eden değerli isimlerin cezalandırılması Türkiye’nin içine düşürüldüğü vahim manzaranın ve ayıbın en hazin görüntüsüdür" dedi.

21 Eylül 2012 Cuma 20:15
Bahçeli'den karara sert eleştiri

    MHP Genel Başkanı Bahçeli, bugün sonuçlanan Balyoz Davası'nda çıkan kararları yaptığı yazılı açıklamayla değerlendirdi. 16 Aralık 2010 tarihinde başlayan ve İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Balyoz Güvenlik Harekât Planı Davası'nın bugün itibariyle sonuçlandığını ve kararların açıklandığını hatırlatan Bahçeli açıklamasında, "Bu kapsamda aralarında İstanbul Milletvekilimiz Sayın Engin Alan'ın da bulunduğu 250'si tutuklu 365 kişi hukuki kovuşturmaya tabi tutulmuştur. Yargılamaya konu olan kişilerden 34'nün beraat ettiği, diğerlerinin ise farklı cezalarla tecziye edildikleri anlaşılmaktadır. 21 ay süren, birçok tartışma ve muammaya sahne olan sözde darbe davası neticesinde, verilen kararın vicdanları kanattığı ve adaletsizliği tescil ettiği gün gibi meydandadır. Bilhassa başta 28 Şubat süreci olmak üzere, geçmişin rövanş ve intikamını almak adına adaletin gölgelendiği ve tarumar edildiği izlenimi gittikçe güçlenmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, "İktidarın tesir ve güdümünde bağımsızlığını, inandırıcılığını ve güvenirliğini yitirdiği yönünde genel kabul bulunan hukuk anlayışının, adil olmayan yargılama ve tarafsızlığını kaybetmiş bir yöntemle adeta bölücü terörle mücadeleyi de hesaba çektiğini" belirterek, "PKK terör örgütüyle azim ve cesaretle mücadele eden kahramanların toptancı bir yaklaşımla darbecilerle ve darbe heveslileriyle aynı kategoride değerlendirilmesi bu sarih gerçeği göstermektedir. Hainler dışarıda rahatça gezerken, terörle mücadele eden değerli isimlerin cezalandırılması Türkiye’nin içine düşürüldüğü vahim manzaranın ve ayıbın en hazin görüntüsüdür. Bu itibarla PKK terörünün, ülkemizi kan gölüne çevirdiği bir süreçte mahkemece verilen kararın şaibeli, her türlü yorum ve tartışmaya açık yönleri olduğu ortadadır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin hukuka ve mahkeme kararlarına saygısı bulunmakla birlikte, söz konusu darbe davası çerçevesinde verilen kararları makul ve tutarlı bulması şüphesiz mümkün görülmeyecektir" ifadelerini kulandı.
Tutuklu vekillerden MHP İstanbul Milletvekili Engin Alan'ın ise maalesef 18 yıl ceza alarak tarifi ve tevili olmayan bir hukuk garabetine maruz kaldığına dikkat çeken Bahçeli, şunları kaydetti: "Millet vekâletini seçimle almış bir milletvekilinin mesnetsiz ve haksız yere cezalandırılması, millet iradesine sürülmüş kara bir leke, telafisi çok zor olacak hakaret ve saygısızlıktır. Bundan sonra İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen ve henüz gerekçesi açıklanmayan kararın itiraz aşaması bulunmaktadır. Söz konusu adaletsizliğin giderilmesi, verilen kararın siyasi içerikten arındırılması için Yargıtay safhasında mutlaka tashih ve tamiri yapılmalıdır. Unutulmamalıdır ki, hukuk herkes içindir ve herkese bir gün lazım olacaktır. Verilen karar ne olursa olsun, Milliyetçi Hareket Partisi, İstanbul Milletvekili Sayın Engin Alan’ın suçsuz olduğuna inandığından yanında durmaya sonuna kadar devam edecektir."

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