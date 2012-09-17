Bahçeli'den hükümete sert eleştiri

Devlet Bahçeli son dönemde meydana gelen terör saldırılarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Bahçeli, Bingöl'ün Karlıova İlçesi'nde 8 polisin, Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde 4 askerin şehit olduğu saldırıları hatırlatarak şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek sözlerine başladı.

MHP lideri Türk milletinin huzurlu, güvenli ve istikrarlı bir güne uyanmanın özlemini çektiğin belirterek emniyet ve asayişin bozulduğunu savundu.

TÜRK BAYRAĞI AHLAKSIZCA İNDİRİLDİ



Bahçeli, ülkenin her yerinde karşılaşılan manzaranın dengesizlik ve düzensizlik olduğunu savunarak şunları söyledi; "Felaketler birbirini takip etmekte, kayıplar sabır çizgisini geçmekte ve sıkıntılar fazlalaşmaktadır. Türk bayrağı Beytüşşebap'ta asılı bulunduğu askeri lojman balkonundan ahlaksızca indirilmekte ancak ülkeyi yöneten Başbakan bunu normal karşılamaktadır. Bayrak tahrik unsuru olarak gösterilmekte, bölücü odaklar rahatsız olmasın diye müdahaleye konu olmaktadır. Türk bayrağının inmesi milletin şeref ve asaletine vurulan en büyük darbelerdir. Bayrak ancak işgal altında ve teslimiyet şartlarında yere düşecektir. Türk bayrağını hakir ve hor görenler ille de rahatsız olacak bir şey arıyorlarsa kendi süt ve hamurlarındaki lekeleri görmeleri bizim en samimi tavsiyemizdir. Beytüşşebap'ta bayrağın emrini kim verdiyse, örgütün paçavralarını askeri aracın üstüne çıkarılmasına kimler sessiz kaldıysa cezasız kalmamalı ve peşleri bırakılmamalıdır. Kim ne yaparsa yapsın bayrak inmeyecek, ezan susmayacak, vatan bölünmeyecek, millet dağılmayacak ve şehitler ölmeyecektir" diye konuştu.

Türkiye'nin adeta gayri nizami bir savaşın tam ortasında olduğunu söyleyen Bahçeli, PKK terör örgütünün alan hakimiyeti kurmaya çalıştığına dikkat çekti. Bahçeli, yalnızca dağda değil şehirde de örgütün eylemler yaptığını hatırlatarak, Şemdinli provakasyonun da özünde bu düşüncenin yattığını kaydetti. Terörün birlikte yaşama duygusunu zedemeleyi amaçladığını hatırlatan Bahçeli, 'Ne olursa olsun, inceldiği yerden kopsun, ne istiyorsa verelim' tarzında söylemlerin çoğalmasının terör örgütünün stratejik hedeflerine bir adım daha yaklaştıracağını söyledi.

"TERÖRE MİLLETİN DEMİR YUMRUĞUNU VURMANIN VAKTİ GEÇİRİLMEMELİDİR"

Bahçeli hükümetin açılım politikalarını eleştirerek, bu bağlamda yapılanların terör örgütünün beklentilerini arttırdığını ve hedeflerini büyütmesine neden olduğunu iddia etti. Bahçeli şunları söyledi; "Hükümet müzakareye devam edeyim yoksa kararlı mücadele mi edeyim ikilime arasında bocalarken terör kardeşliğimize pusu kurmakta, bin yıllık hukuku bombalamaktadır. Şayet önlem alınmazsa milletimiz çok ciddi olaylarla karşılacaktır. Bunun için teröre milletin demir yumruğunu vurmanın vakti geçirilmemelidir. Hükümet evlatlarımıza kıyanların başına dünyayı yıkmalıdır. Ülkemizin bir kısmını kapsayacak olağanüstü hal hazırlıkları bir an önce başlamalıdır."

YA KANDİL YA MECLİS MESAJININ ÖNEMİ YOKTUR

MHP lideri BDP'lilerin PKK'lı teröristlerle kucaklaşmasına tepki göstererek şunları söyledi; "BDP'liler ile PKK'lıların yanak yanağa poz verdikleri ihanet fotoğrafının Habur kepazeliğinden aşağı kalır hiçbir yanı yoktur. Teröristler kanlı elleriyle hem AKP'yi sarmışlar hem BDP ile hasret gidermişlerdir. Türkiye'nin geldiği kara tablo budur. Bunlar için 'Ya Kandil ya Meclis mesajının da bir önemi yoktur."

"HASIM KAMPLARA GİREN İRAN, IRAK, SURİYE VE İSRAİL PKK KARTINI ANINDA AÇMIŞTIR"

MHP lideri PKK terör örgütü tarafından yıllara yayılarak ilerletilen Türkiye'nin parçalanma sürecinin, durdurulamazsa toplumsal bir çatışma riskini ülke birliğine vurulacak son darbe olarak nitelendirdi. Bahçeli; "Süreç şu anki hız ve temposuyla canlılığını korursa ortada ne üniter devlet, ne milli devlet ne Türk milleti kavramı ve birliği kalacak, 1919'larda şekillenen temel yapılanma ve kurucu değerler sistemi infilak edecektir. Durum bu kadar alarm vericidir. PKK terör örgütü birilerinin maşası konumundadır. Kimi zaman İran, Suriye, Ermenistan, Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs Rum Kesimi kimi zamanda Rusya ve ABD'nin gündemine giren örgüt Türkiye'yi barut ve mermi kuşağında tutmuştur. Aslına bakılırsa terör bir sonuçtur ve gerisinde Türk milletine duyulan nefret söylemleri bulunmaktadır. Sıfır sorun politikası çökünce hasım kamplara giren İran, Irak, Suriye ve İsrail PKK kartını anında açmıştır. Nitekim PKK terör örgütünün saldırılarını analiz ederken geniş bir ölçeğe odaklanmak; Tahran'dan Şam'a, Bağdat'tan Tel Aviv'e kadar sorumluları aramak gereklidir. Suriye ile yükselen ihtilaf, İran ile soğuk ilişkiler, Bağdat'la sürtüşmeler ve İsrail ile restleşmeler şehit olarak fatura edilmiştir. Daha kaç şehit üzerinden pazarlık yapılacağı ise meçhuldür."

İYİ NİYET ELÇİSİ RUMUZLU GÖREVLİLER

Bahçeli, Jolie'ye ajan nitelemesinde bulunarak, "İkide bir sınır kentlerimizde kurulu kamplara gelen ve ülkemizde en üst düzeyde ağırlanan iyi niyet elçisi sıfatlı malum bir Hollywood yıldızı ve ekibinin, hangi maksatlarla bölge turları düzenlediği, nasıl bir halka ilişkiler faaliyeti içinde olduğu aslına bakarsanız bilinmez ve anlaşılmaz değildir. İnsani görüntü ve makyaj altında yapılan bu zihniyetlerin, küresel emperyal politikalara bilgi akışı sağlama amacı güttüğü güçlü bir ihtimaldir" diye konuştu.

Ajanların Türkiye'de cirit attığını ifade eden Bahçeli, "İyi niyet elçisi rumuzlu meşhur görevliler, yabancı ajanlar, teröristler, bölücüler ve her neviden üzerimize hesabı olanlar Türkiye'de adeta cirit atmaktadır. Ve AK Parti iktidarı da şuursuzca olup bitenleri izlemektedir" dedi.

MHP 51 MİLLETVEKİLİYLE YANINDA OLACAK

Bir gazetecinin, "BDP'li milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması konusunda bir girişiminiz olacak mı?" sorusuna Bahçeli şu cevabı verdi: "MHP bu düşüncesini daha önce kamuoyuyla paylaşmıştır. Ön hazırlıklarını yaparak diğer Meclis'te bulunan iki siyasi partinin yetkili kurumlarına da ulaştırmıştır. Ancak, MHP'nin tek başına, bir anayasa değişikliğini öngören sayısı yeterli olmadığı için bu konu öncelikli olarak AK Parti ve CHP'ye düşmektedir. Eğer onlar böyle bir konuda hayırlı adım atarsa, MHP 51 milletvekiliyle onların yanında olacaktır."

Bahçeli, bir gazetecinin, "Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, bir gazeteye verdiği mülakatta Ulusçuluğu ayrıştırıcı bir nitelik olarak değerlendiriyor ve 'artık hesaplaşma vakti geldi' diyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz" şeklindeki sorusuna, "Kendisiyle ulusçuluğu karıştırıp ayrıştırmacılığı başkasının üzerine atmasın" cevabını verdi.