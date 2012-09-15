Bahçeli'nin Afyondaki patlamaya tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Etimesgut'ta yeni yapılan festival alanı ile 9. Uluslararası Anadolu Kültür ve Sanat Festivali'nin açılışına katıldı.



Açılışın Afyonkarahisar'daki patlamada 25 askerin şehit olması dolayısıyla bir hafta ertelendiğini anlatan Bahçeli, bu davranışı yerinde ve doğru bulduğunu, MHP'li bir belediyenin müşterek acılara tercüman olması ve içtenlikle paylaşmasının, siyasetlerinin ve ilkelerinin bir gereği olduğunu kaydetti.



Patlamanın, kendilerini de hüzne gömdüğünü ifade eden Bahçeli, ''Bu patlamanın kaza mı, sabotaj mı olduğu konusunda görüş ayrılıklarıyla zaman geçirmektense tüm ihtimalleri hesaba katacak, titiz bir çalışma ve inceleme sürecine ihtiyat bulunmaktadır'' dedi.



Peşin açıklamalardan kaçınarak yanlış ve yanıltıcı bilgi verilmemesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, ''Meraklı bir askerin ihmali, diyerek patlamayı bir kişiye yıkmanın ve işin içinden sıyrılma hazırlıklarının, devlet yönetme ve iktidar olma sorumluluklarıyla bağdaşmadığı ortadadır. Diğer yandan, sabotaj iddialarına bel bağlayarak kafaların bulanmasına ve kaygıların artmasına yol açan siyasi zihniyetlerin doğru ve tutarlı bir güzergahta olmadıklarını ifade etmeliyim. Sorumlu her kim ya da kimlerse mutlaka hesap vermelidir.''

'BİZİ KİMSE YENEMEYECEK'

Devlet Bahçeli, ortak sevinçlerle olduğu kadar kayıp ve kederlerle bir olduklarını, beraberlik havasını soluduklarını belirterek, ''Şemdinli'de toprağa düşen evladımızın Fatiha'sı Edirne'de okundukça, Beytüşşebap'ta vurulan kahramanlarımızın yası Trabzon'da tutuldukça ve Afyonkarahisar'da son nefesini selavatla veren kardeşimizin duası Yozgat'ta yapıldıkça, Allah'ın izniyle bizi kimse yenemeyecek, kimse teslim alamayacaktır'' diye konuştu.

HZ. PEYGAMBERE YAPILAN HAKARETLERİ LANETLİYORUM

Hz. Muhammed'e hakaret içeren filmin Libya'dan Yemen'e kadar Ortadoğu'yu bir kez daha karıştırdığını ve kana buladığına işaret eden Bahçeli, ''Kimden gelirse gelsin, bu terör saldırısını şiddetle kınıyorum'' dedi.

İslam karşıtı eylemleri, Hz. Peygambere yapılan hakaretleri ve taraflarını lanetlediğini vurgulayan Bahçeli, ''Hz. Muhammed'i hedefine alan ve saldırgan bir tutum izleyen haçlı kampanyasının, Müslüman aleminde yeni bir tezgahın içinde'' olduğunu savundu.