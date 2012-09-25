Bahçeli: Adaletin köküne dinamit koymayın

İSTANBUL(ANKA) - Balyoz Davası'nda 18 yıl hapse mahkum edilen MHP İstanbul Milletvekili Engin Alan'ı ziyaret eden MHP lideri Devlet Bahçeli, yerel mahkemenin kararının temyiz edilmesinin ardından Yargıtay'da görüşüleceğini hatırlatarak, "Kararlar bu şekilde kesinleşirse, büyük bir bölünmenin eşiğinde bulunan Türkiye'de yargı da kararlarıyla Türkiye'yi kabul edilir karar-kabul edilmez karar şeklinde bir bölünmeye sokacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve geçtiğimiz hafta Balyoz davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan MHP milletvekili Engin Alan'ı ziyareti sonrasında açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz hafta sonuçlanan Balyoz Davası'nda, davayı gören İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin mahkeme süreci içerisinde ortaya koymuş olduğu çalışmaların basında geniş şekilde tartışıldığını hatırlatan Bahçeli, "MHP olarak mahkeme sonuçları ilan edildiği andan itibaren partimizin görüşü kamuoyuyla paylaşılmış ve bu mahkeme sonuçları millet vicdanında genel kabul görmediği anlaşılmıştır. Ancak 10. Ağır Ceza Mahkemesinin bu ilk aşamada verdiği karar hukuk sürecinde diğer aşamaları da beraberinde getirecektir. Ben inanıyorum ki Yargıtay'a konu intikal ettiğinde mahkemenin almış olduğu bu kararlar Yargıtay'da daha adaletli şekilde değerlendirilerek milletimizin vicdanen huzur bulması inşallah sağlanacaktır. Eğer bu böyle devam ederse kararlar bu şekilde kesinleşirse, büyük bir bölünmenin eşiğinde bulunan Türkiye'de yargı da kararlarla ilişkili olarak kabul edilir edilmez şeklinde bir bölünmeye Türkiye'yi sokmuş olacaktır" diye konuştu.

-"YAPILAN YORUMLAR MİLLETİMİZİ ÜZMEKTE VE DÜŞÜNDÜRMEKTEDİR"-

Siyasi iktidardan ve medya patronlarına da duyarlı olma çağrısında bulunan Bahçeli, dava sürecinde mahkemenin sürekli sorgulandığını, sanıklar üzerine infaz eder tarzda yorumların yapıldığını belirtti ve "Mahkeme sonuçlarının ardından medyada dile getirilen görüşlere ve ne idüğü belirsiz, hukuk bilgisi ne olduğu anlaşılmaz insanlar tarafından bu mahkemenin sorgulanması ve çok ağır cezalar almış olan değerli TSK mensuplarının aldığı cezaları haklı gösterecek tavırlar içinde olması da ayrıca milletimizi üzmekte ve düşündürmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Yargı sürecinin karar gerekçelerinin süratle hazırlanarak hızlandırılması gerektiğini belirten Bahçeli, dosyanın Yargıtay'a hemen gönderilmesi ve Yargıtay'ın "milletin vicdanındaki rahatsızlıkları giderebilmenin bir yolunu bulması" gerektiğini belirtti. Medyanın süreçteki rolüne de dikkat çeken Bahçeli, "Medya yöneticileri ve patronları, sözde program yapıyoruz diyerek adaletin köküne dinamit koyanlar bu tavırlarından vazgeçmelidirler. Televizyonlar aracılığıyla bu şahısların ailelerini karamsarlığa itmek üzüntülere boğmak, Yargıtay'da görüşülecek olan gelecekteki bir davaya bugünden istikamet kazandırmak isteyen yanlış zihniyete artık dur demek lazımdır. Bu konuda da başta Sayın Başbakan ve Adalet Bakanı olmak üzere herkesin gerekli tedbirleri almasında yarar görüyoruz" diye konuştu.

-"ENGİN ALAN MORAL VE SABIRLA ADALETİN GERÇEKLEŞMESİNİ BEKLİYOR"-

Türkiye'nin yaşanan süreçlerle tahammülsüzlüğe doğru sürüklendiğini, ülkenin bu tahammülsüzlüğe ne kadar dayanacağının ise belli olmadığını ifade eden Bahçeli, "Bunu tahrik etmek, kışkırtmak, adalesizliği derinleştirmek yanlış bir yoldur. Ayrıca, bütün komutanlar olduğu gibi Türk milletine hizmetlerde bulunana ve son seçimde İstanbul milletvekili seçilen sayın Engin Alan Beyefendi yüksek moralle ve sabırla Türkiye'nin adaletinin bir gün gerçekleşeceği inancıyla bizleri karşılamıştır. Kendisine teşekkür ediyorum. Bölücü unsurlarla kahramanca verdiği mücadelede olduğu gibi, bunu da aşacağına inanıyoruz" dedi. MHP lideri, Engin Alan'ın ailesinin ve kendisinin önce Allah'a sonra Türk milliyetçilerine emanet olduğunu söyledi.

-"BAŞKALARININ DÜŞÜNCELERİ BENİ ALAKADAR ETMEZ"-

Bahçeli, Silivri'yi daha önce ziyaret eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı "toplama kampı" benzetmesinin hatırlatılması üzerine de "Ben kendi görüşlerimi anlatan bir liderim. Başkalarının düşünceleri beni alakadar etmez" dedi. Neşet Ertaş'ın hayatını kaybettiğinin hatırlatılması üzerine de Bahçeli, Ertaş'ı dün aradığını fakat yoğun bakımda olması nedeniyle görüşme imkanı bulamadığını belirtti ve "Türkiye'nin çok değerli bir insanını ve ozanını kaybettiğini" ifade etti.