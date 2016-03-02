Baharın Müjdecisi Kenger Otu Pazara İndi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi Karacadağ bölgesinde yetişen doğal bitkilerden olan kenger, pazara indi. Baharın müjdeleyicisi olarak da tanıtan kenger, bölge halkından büyük rağbet görüyor.