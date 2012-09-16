BAE kamp için İzmir’i tercih etti

İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 1 ay süreyle İzmir'de kamp yapacak kafilede bir antrenör ile çekiç, gülle, cirit ve disk atma branşlarında sporcuların bulunduğu belirtildi.





BAE Atmalar Milli Takımı Antrenörü Haralampi Kirilov Gueorguıev, Atatürk Spor Kompleksi'nin kamp için çok uygun bir tesis olduğunu, barınma, kondisyon salonları ve antrenman sahalarının birarada olmasının kendileri için büyük kolaylık olduğunu söyledi. Mevsim şartlarının uygun olmasının da çalışmalarını daha verimli hale getirdiğini belirten Gueorguıev, Türk sporcularını kendi ülkelerinde ortak kamp yapmaya davet etti.





İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan, Birleşik Arap Emirlikleri Atletizm Branşı Milli Takımı'nın İzmir'de kamp yapmasından memnun olduklarını söyledi. Kaplan, ''İzmir'in iklim koşulları kamp yapmaya uygun ve konaklama imkânlarımızın çok iyi olmasından dolayı yabancı ülke federasyonlarınca tercih edilmektedir. Yıl boyu 7 gün 24 saat hizmet veren Sporcu Kamp Eğitim Merkezimize tüm ülke federasyonlarını davet ediyorum'' dedi.