Badmintonda bir üçüncülük bir ikincilik

Ukrayna'da 20-23 Eylül 2012 tarihlerinde yapılan 15 bin dolar ödüllü International Challenge Olimpiyat Eleme Puan Turnuvası'nda, Türk sporculardan Özge Bayrak, tek bayanlarda 3. oldu.





Çift bayanlarda ise Özge Bayrak–Neslihan Yiğit çifti, finalde Fransız Audrey Fontaine-Emilie Lefel çiftine yenilerek ikincilikte kaldı. 2012 Londra Olimpiyatları'na katılan Neslihan Yiğit ise tek bayanlarda Rus rakibine 2. tur maçında yenilince turnuvadan istediği puanı alamadı.





Neslihan Yiğit, şu anda dünya sıralamasında 36. sırada bulunurken, diğer Türk sporcumuz Özge Bayrak ise 69. sırada yer alıyor.





Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, yaptığı açıklamada, badmintonda olimpiyat eleme sistemi gereği sporcuların her yıl en az 20-25 olimpiyat eleme puan turnuvasına gittiğini belirterek, şunları söyledi:





''Bu turnuvalarda sporcuların en iyi 10 turnuvada aldığı puanlar dikkate alınarak sporcuların dünya sıralaması belli oluyor. Sporcuların aldığı puanlar, üzerinden 1 yıl geçtiğinde silindiği için, sporcular 1 yıl tamamlanmadan yeniden turnuvalara gidip puanlarını muhafaza etmeye veya daha da yükseltmeye çalışıyor. Biz de 2012 Londra Olimpiyatları'na gönderebilmek adına sporcularımızı her yıl ortalama 20-25 turnuvaya götürmüştük, 2016 Rio Olimpiyatları'na daha fazla sporcu gönderebilmek için şimdiden kolları sıvadık. Şimdilik olimpiyatlara kota almaya hak kazanan 2 sporcumuz Neslihan Yiğit ve Özge Bayrak ile 2012 Rio Olimpiyatları eleme puan turnuvalarına gitmeye başladık.''