Babasının cenaze namazını kelepçeyle kıldı

Dört çocuk babası Ekrem Turan(78), rahatsızlığı nedeniyle evinde hayatını kaybetmişti. Bolu’da cezaevinde tutuklu bulunan oğlu Metin Turan’ın izinli olarak gelebileceği ihtimali üzerine cenazenin defin işlemi bugüne bırakılmıştı. İzin işlemleri tamamlanan Metin Turan, jandarma nezaretinde Ereğli’ye getirildi.

Hatip Camii’nde cenaze namazı öncesi Turan’a yakınları ve arkadaşları başsağlığı dileğinde bulundu. Metin Turan, jandarma nezaretinde cenaze namazını elleri kelepçeli olarak kıldı.



Turan’ın ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına eski Ereğli Belediye Başkanı Murat Sesli, Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Genç, ESTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Esat Koç, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenazesi şehir mezarlığında toprağa verildi.



Metin Turan’ın, bu gece İlçe Jandarma Komutanlığı’nda tutulacağı, yarın sabah ise Bolu Cezaevi’ne gönderileceği öğrenildi.