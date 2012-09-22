Babalık ve kocalıktan men kararı

- Basın mensupları ve izleyiciler, 11.00 sıralarında salonun bulunduğu binaya alınmaya başlandı. Binaya 500 izleyici ile 60 basın mensubu ve 30 avukat alındı. Ancak salonun kapasitesi 347 kişilik olması nedeniyle izdiham yaşandı.



- Sanıklar, duruşma salonuna girişleri sırasında izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Sanıklar da alkışa el sallayarak karşılık verdi. İzleyiciler, “Türkiye sizinle gurur duyuyor” ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganları attı. Ayrıca izleyiciler ve sanıklar Gençlik Marşı, Harbiye Marşı ve Onuncu Yıl Marşı’nı okudular. Karar açıklandıktan sonra da İstiklal Marşı.

Bariyer atlatan aşk

- Tutuklu sanıklardan Recep Rıfkı Durusoy cezaevindeyken evlendiği 28 yaş küçük eşi Melike Durusoy’a sarılmak için bariyerlerden atladı.

- 248 sanık salondaydı.

- Emekli Orgeneral Ergin Saygun ve Hakan Mehmet Köktürk yoktu. Ergenekon tutuklusu, bu davanın tutuksuz sanığı emekli Tuğgeneral Levent Ersöz de katılmadı.

Avukatlara: Sağ ol

- Dosyada bulunan delillerin değerlendirilmeden, bazı tanıklar dinlenmeden Cumhuriyet savcıları Savaş Kırbaş ve Hüseyin Kaplan’ın 920 sayfalık mütalaayı sunmasını protesto eden sanık avukatları duruşmaya yine katılmadı. Duruşmaya sadece 9 avukat katıldı.

- Sanıklar avukatları için 3 kez, ‘Sağ ol, sağ ol, sağ ol’ diye bağırdılar. İzleyiciler de alkışla destekledi.

- Mahkeme heyeti 14.09’da salona geldi. Üye hâkimler Ali Efendi Peksak, Mehmet Üründü ve Aytekin Özhalı’dan oluşan heyete Ömer Diken başkanlık etti. Savcı Hüseyin Kaplan da duruşmada hazır bulundu.

Karar 45 dakikada okundu

Saat 17.33’te mahkeme kararı okumaya başladı. Kararın açıklanması 45 dakika sürdü. Bu sırada hem izleyiciler hem sanıklar sessizce ve sakince kararı dinledi. Zaman zaman izleyicilerin bulunduğu bölümden hıçkırık sesleri duyuldu. Sinir krizi geçiren izleyiciler salondan çıkarıldı. Salonun tepkisi kararın okunmasının tamamlanmasının ardından başladı. İzleyici ve sanıkların bulunduğu bölümden alkış ve protesto sesleri yükseldi. Tam bu sırada mahkeme heyeti, salonu terk etti. Bazı sanıklar da gazetecilere tepki gösterdi ve gazetecilere pet şişe attı.

KOCALIKTAN DA MAHRUM

- Duruşmada hazır bulunan tutuksuz sanıklar Abdülkadir Eryılmaz, Güllü Salkaya, Erden Ülgen, Özgür Ecevit, Berna Dönmez, Tevfik Özkılıç hakkında tutuklama kararı verildi, 69 tutuksuz sanık hakkında yakalama emri çıkarıldı.

- Firari Ali Göznek ve Ahmet Gökhan Rahtuvan ile tedavisi süren emekli Tuğgeneral Levent Ersöz’ün savunmalarının alınamaması nedeniyle dosyaları ayrıldı.

- 9 Nisan 2012’de vefat eden Ali Tarık Akça hakkındaki dava düşürüldü.

- Tutuklu 250 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

- Recep Yavuz hakkındaki dava UYAP’ta kaydı olmadığı için düşürüldü.

- Mahkeme Hakan Büyük dışındaki sanıkları “ömür boyu kamu hizmetleri”nden yasakladı. Tutuklu kaldıkları süre boyunca “babalık ve kocalık” sıfatının verdiği haklardan mahrumiyetlerine de karar verdi. Yani eş ve çocuklarıyla ilgili hiçbir yasal işlem yapamayacaklar.

- Heyet Başkanı Ömer Diken, sanıklardan Tevfik Özkılıç’ın, dava konusu seminere gözlemci katıldığı ve suça katılımının sabit bulunmadığını ifade ederek beraat yönünde oy kullandı.

- Mahkeme heyeti, 37 sanık hakkında beraat verdi. Murat Bektaşoğlu, İhsan Çevik, Abdullah Zafer Arısoy, Recep Yavuz beraat edenler arasında.