Otoyolda bir aracı durduran David Avila isimli eyalet polisi, şoförle konuşurken, yoldan geçen bir TIR'ın hışmına uğradı. Önce polis otomobiline çarpan ardından da Avila'yı savuran TIR, kaza yerinden aynı hızla uzaklaştı.

Polis aracındaki kameranın an be an görüntülediği olayın ardından Avila; omuz, sırt ve bacaklarından yaralandı. Ölümden dönen polis memurunun, sağ kolunu bir daha eskisi gibi hareket ettirememe riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.