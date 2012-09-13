Aziz Yıldırım konuşuyor

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, NTVSpor'un konuğu oldu. Metris cezaevinden çıktıktan sonra ilk kez bir canlı yayına katılan Yıldrım, sözlerine yaşanan terör olayları nedeniyle üzüntüsünü dile getirerek başlarken, daha sonra Alex meselesini yorumladı.





"Yönetimler seçimle gelirler, seçimle giderler. Benle hayatlarında konuşmamış insanlar sanki konuşmuş gibi haberler yazıyorlar. Ekonomi servisinde getir-götür işleri yapanlar bizden hesap sormaya çalışıyorlar. Türkiye'de sabah kalktığımızda neşeli olmak gibi bir şansımız yok, çünkü hep karalama haberler yapıyorlar.





Alex 5 yıl önce statta taraftar tarafından ıslıklandı. Eğer ben Alex'i ertesi gün çağırıp 'tamam kardeşim' diyip el sıkışıp gönderseydim ne olacaktı? Tabi ki büyük yıldızlar belli süreçlerden sonra futboldaki hayatları sonuna gelirken belli egoları öne çıkabilir. O egoları aşağıya indirmek lazım. Eğer attığı her twitter mesajını manşete taşırsanız burada kavga çıkar. Sayın Aykut Kocaman bu takım teknik direktörüdür. Her yetkiyi verdik. Onun istekleri doğrultusunda bir yola girmeye çalışıyoruz. Hoca ile oyuncu arasında bir problem yaşatıyorlar. Bu büyük bir sorun değil. Hocasıyla beraber konuşuyorlar. Bir-iki maç oynamadı diye bunu kavga ortamına sokmak ayıp oluyor. Alex'le ilgili bir problem yoktur. Alex'in sözleşmesi yine uzayabilir. Teknik Direktörün bize vereceği rapor doğrultusunda hareket ederiz.





"Oğuz Çetin, 'Alex oynamalı' diyor. Darılmayacağı için onun ismini vereyim ama o da Ortega'yı oynatmadı. Niye böyle yaptı demiyorum, o günkü şartlara göre öyle yapılmış, bugünkü şartlara göre böyle gerekiyor. Alex bizim kaptanımız."





"Heykeli ben Metris'teyken, bana geldiler 'Bizim böyle bir düşüncemiz var, ne düşünüyorsunuz' dediler, yapın dedim. Ben niye Alex'in heykeline karşı çıkayım, bana ne faydası var? Ya da ne zararı var?"