Aziz Yıldırım’ın avukatları temyize başvurdu

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın avukatı Abdullah Kaya, gerekçeli kararın taraflarına ulaşmasının ardından hazırladıkları ve temyiz nedenlerini içeren dilekçeyi, yargılamayı yapan İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ne verdi.





Aziz Yıldırım, dava kapsamında ''Örgüt kurmak'', ''Şike yapmak ve teşvik primi vermek'' suçlarından 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış, ayrıca tahliyesine karar verilmişti.





Yıldırım'ın avukatları, hükmün açıklanmasından kısa bir süre sonra mahkemeye, kararı temyiz edeceklerini belirtir ''süre tutum'' dilekçesi vermişti.