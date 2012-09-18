Aziz Yıldırım’dın usulsüz oylama isyanı

TBF'nin Ankara Rixos Otel'de gerçekleştirilen 6. Olağan Genel Kurulu'nda federasyon başkanı Turgay Demirel'in açılış konuşmasının ardından ana statüdeki değişiklikle ilgili oylamaya geçildi.





Oylama öncesi söz alan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, değişiklikle ilgili kendilerinin bilgilendirilmediğini söyledi.





Bilgilendirme belgelerinin federasyon tarafından dağıtılan çantaların içinde bulunduğunu kaydeden Yıldırım, "İçeride çanta dağıtıyorlar onun içine koymuşlar, onun içinde veriyorlar. Daha önce bize gönderilmesi lazımdı" diye konuştu.





"Biz buranın delegesiysek, bunu görmemiz, okumamız ve düşüncelerimizi söylememiz lazım" diyen Yıldırım, şöyle devam etti:





"Bu federasyon özerk midir, değil midir Önce bu soruya cevap verilmesi gerekiyor. Eğer özerk bir federasyonsa devletin delegeleninin bu listelerde olmaması lazım. Eğer federasyonu yine devlet eliyle yöneteceksek o zaman bu toplantılara da gerek yok. Bugün bu seçime de gerek yok. Onun için bunların önce bize gönderilmesi gerekir. Bizlerin burada kendi fikir ve düşüncelerimizi beyan etmemiz gerekir. Çanta içinde hediye edildi. Ben çantayı almadım."





Aziz Yıldırım'ın konuşmasının ardından divan başkanı Prof.Dr. Erdal Poyrazoğlu, değişiklikle ilgili oylamanın yapıldığını ve kabul edildiğini söyledi.





Bunun üzerine Yıldırım, oylamanın usulsüz yapıldığını öne sürerek yeniden yapılmasını talep etti.





İkili arasında yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından yeniden yapılan oylama sonucu değişiklik oy çokluğuyla kabul edildi.





Genel kurula TBF Başkanı Turgay Demirel'in faaliyet raporunu okumasıyla devam ediliyor.



