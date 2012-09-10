Aziz Yıldırım’dan yalanlama

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, başkanlık makamındaki ismi belirleyecek kişinin kendisi değil, sadece kulübün genel kurul üyeleri olduğunu ifade etti.





Yıldırım, Teknik Direktör Aykut Kocaman için ''İşte Fenerbahçe Başkanı olacak adam. Ben gidince bu kulübün başına onu geçireceğim'' şeklinde ifadeler kullandığı yönünde, bir gazetede yer alan haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.





Başkan Yıldırım'ın, kulübün internet sitesindeki açıklaması şöyle:





''Sayın Kocaman'ın katıldığı (Televizyonda) programı, özel işlerim dolayısıyla canlı izleyememiş olmamın yanı sıra haberin içeriğinde yer alan diğer iddiaların da doğru olmadığını, bu haber ile Fenerbahçe Spor Kulübü'nün değerli genel kurul üyelerine saygısızlık yapıldığını belirtmem gerekiyor. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olmak, her Fenerbahçeli'nin hakkıdır. Ancak başkanlık makamındaki ismi belirleyecek kişi ben değil, sadece Fenerbahçe Spor Kulübü'nün genel kurulu üyeleridir. Tamamen gerçek dışı olan bu haberleri yapanları kınıyorum.''