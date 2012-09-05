Aziz Yıldırım’dan Vali ziyareti

Çankırı Valiliği önünde Vali Vahdettin Özcan, Belediye Başkanı İrfan Dinç, Çankırıspor Başkanı Sevda Kaarali tarafından karşılanan Yıldırım'a Fenerbahçe taraftarları sevgi gösterisinde bulundu. Valilik önünde toplanan yaklaşık 250 taraftar "Şampiyon Fenarbahçe, Dar ağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe" tezahüratında bulundu.





Valilik şeref defterini imzalayan Başkan Yıldırım'a Vali Özcan, Çankırı ve Yaren kültürü hakkında genel bilgiler verildi. Vali Özcan, ayrıca günün anısına Yıldırım'a tuz lambası ve tarihi inandık vazosu hediye etti.





Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ise, 1970'li yıllarda Boluspor'da futbolcu iken hazırlık maçı için Çankırı'ya geldiğini söyledi.





Valilik ziyaretinin ardından Yıldırım ve beraberindeki Fenerbahçe yöneticileri öğle yemeği için tarihi Çamaşırhane'ye geçti.







