Aziz Yıldırım’dan resmi yanıt

Aziz Yıldırım, NTVSpor'da canlı yayında yaptığı açıklamaların ardından kendisine yönelik eleştirilere resmi siteden yanıt verdi.

İşte Yıldırım'ın cevabı

"13 Eylül 2012 Perşembe günü çıktığım canlı yayının ardından, tarafıma gelen doğrudan ve dolaylı yayın teklif ve çağrıları üzerine, bilgilendirme yapma ihtiyacı doğmuştur.

Kimi görsel ve yazılı medyada; ’katıldığım programın ve televizyon kanalının özellikle seçildiği ve hatta yapılan yayının içeriğinin önceden belirlendiği’ şeklinde yanlış ve maksatlı haberler, yorumlar yer almaktadır.

Kamuoyunun bilgisine önemle sunarız ki; "Yargılama sürecinde olması gereken hassasiyeti gösteren ve gösterecek her TV kanalının canlı yayınına "yargıtay sürecini müteakiben" katılmaya hazırız."

Ayrıca konuya dair diğer bir hassasiyetimiz ise; program ve programlara bağlı elde edilecek her tür gelirin, olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek amatör sporcularımızın yetiştirilmesinde ve şehit ailelerine destek olunması yönünde kullanılması yolundaki kararlılığımızdır.

Saygılarımla

Aziz Yıldırım

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı"