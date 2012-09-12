Aziz Yıldırım’dan Alex heykeline onay çıktı

Fenerbahçeli taraftarların kendi aralarında topladıkları paralarla yaptırdıkları Alex heykelinin, Mersin İdmanyurdu maçından önce açılmasına Başkan Aziz Yıldırım’dan vize çıktı. Çeşitli nedenlerle daha önce açılışı gerçekleştirilemeyen heykeli Mersin maçı öncesi açmak ve bu şekilde Alex-Aykut Kocaman gerginliğini sona erdirmek isteyen taraftarlar, bu amaçla yönetime başvuruda bulunmuştu. Başkan Aziz Yıldırım’ın, taraftarların isteklerini olumlu karşıladığı ve açılışın yapılmasını istediği belirlendi. Yıldırım’ın, taraftar dernekleri yöneticilerini arayıp, “Ne gerekiyorsa yapın” dediği öğrenildi.





Kaynak: Fanatik



