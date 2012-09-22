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Aziz Yıldırım Çorlu derneğini açtı

Çorlu Fenerbahçeliler Derneği’nin 200 bin dolar harcanarak yapılan yeni binası Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırımın katıldığı törenle açıldı.

22 Eylül 2012 Cumartesi 23:25
Aziz Yıldırım Çorlu derneğini açtı
Çorlu Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulunca yaptırılan yeni dernek binasının açılışını yapmak üzere Çorlu'ya gelen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım Çorlu'da sevgi seli ile karşılandı. Kurdele kesim törenin ardından dernek binasını inceleyen Başkan Aziz Yıldırım daha sonra balkona çıkarak taraftarlara seslendi. Dün gece çok hastalandığını ancak söz verdiği için güçlükle de olsa açılışa geldiğini belirten Başkan Aziz Yıldırım, "Buranın projesini ben içerdeyken Metris de istirahat ederken getirdiler. İnceleme fırsatım oldu. Çok beğendim arkadaşlarıma açılışında bulunmak istediğimi söyledim. Bugünde aranızdayım, emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi. 
 
Taraftardan sevgi seli
 
Konuşması dernek binası önünde toplanan yüzlerce taraftar tarafından sık sık sloganlarla kesilen Başkan Aziz Yıldırım daha sonra sözü Asbaşkan Mithat Yenigün'e verdi. Asbaşkan Yenigün de Fenerbahçe'nin Türkiye'nin tamamı ve yurt dışında temsilcilikleri bulunan Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü olduğunu söyledi. 
 
Konuşmasının ardından bir süre daha dernek binasında kalarak yöneticiler ve protokol mensupları ile sohbet eden Aziz Yıldırım özellikle çocukların ilgi odağı oldu. 
 
Çocuklara özel ilgi
 
Çocukların taleplerini geri çevirmeyen başkan Yıldırım kendisine uzatılan formaları tek tek imzaladı. Yanına gelerek imza isteyen bir kız çocuğunun formasının orijinal olmadığını fark eden Yıldırım, 'Orijinal değil bu. Nereden aldın? Seni kandırmışlar' dedi, çocuğun, 'Pazardan aldım' cevabı üzerine Yıldırım, 'İmzalamazdım ama seni kırmayayım imzalayayım' diyerek isteğini geri çevirmedi. 
 
Halı sahada Fenerbahçeliler Derneği Futbol Okulu öğrencileri ile hatıra fotoğrafı çektiren Aziz Yıldırım çocukların ısrarı üzerine penaltı atışlarını izledi. 
 
Halı sahada maç yapan bir grup ile de fotoğraf çektiren başkan Aziz Yıldırım takımda yer alan Galatasaray formalı futbolcuyu da, 'utanma sende gel' diyerek takıldı. 
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