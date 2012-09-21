Az kalsın yumruklaşıyorlardı

Fenerbahçe, Marsilya ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi ilk karşılaşmasından galibiyetle ayrılırken Alex-Bekir ikilisinin soyunma odası koridorlarında yumruk yumruğa geldiği iddia edildi. İlk yarının son saniyeleri oynanırken Bekir’e bir geri pas yapan Alex, takım arkadaşının müsait pozisyonda topu taca atması üzerine küplere bindi. Saha içinde Bekir’e uzun süre bağıran Brezilyalı oyuncu devre arasında ummadığı bir tepkiyle karşılaştı. Soyunma odasına giderken koridorlarda devam eden hararetli tartışmanın yumruklaşmaya dönmek üzereyken araya giren diğer Fenerbahçeli oyuncular tarafından yatıştırıldığı kaydedildi.





Gökhan gole sevinmedi!





İkinci yarıya hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe, 57’de Alex’in kafasından bulduğu mükemmel golle farkı ikiye çıkardı. Golün ardından tüm takım arkadaşları Brezilyalı oyuncunun etrafını sarıp, kutlarken, Gökhan Gönül’ün ise kutlamaya katılmayıp görev bölgesine döndüğü görüldü. Gol sevincine katılmayan Gökhan ile Alex’in arasının da soğuk olduğu ileri sürüldü. Bu arada hafif bir sakatlık geçiren Alex 67’de kenara alınırken, yerine Cristian Baroni oyuna dahil oldu.

Kaynak: Fanatik