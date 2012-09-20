Aysal: 'Pisi pisine yenildik'

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, Manchester'da takımını yalnız bırakmadı. Maçtan önce takımın kaldığı otele giden Aysal oyunculara yarısı İngilizce yarısı Türkçe konuşma yaptı. "Ben bu maçtan umutluyum, size güveniyorum" diyen başkan Aysal, "Siz zor şartlarda her şeyi başarabilecek bir takımsınız. Çıkın G.Saray gibi oynayın. Kazanın ya da kaybedin bu önemli değil ama sahada formaya ve armaya layık olun" şeklinde motive etti.





'Çok üzüldü'





Maç sonrası kaçan pozisyonlar için bir hayli üzgün görünen Ünal Aysal, "3 topumuz direkten dönd, bir penaltımız verilmedi. Ama yine de bunlar bahane değil" derken oyuncularından ve teknik heyetten övgüyle söz etti. "Futbolcularımız sahada dik durarak alkışı hak ettiler ve bu ligin bir parçası ve bu ligin seviyesinde olduklarını herkese gösterdiler" dedi.





'Puan istemiştim'





İngiltere'ye gelirken 1 ya da 3 puan alacaklarını düşündüğünü söyleyen Aysal, "Puan alarak döneceğimizi umuyordum ama olmadı. Terim oyuncuları çok iyi yönetti ve yerinde hamleler yaptı" şeklinde konuştu.