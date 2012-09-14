Aysal: 'Hamit ve Selçuk’u harcamamak lazım'

Milli Takım’da yedek kalmaları ile gündemden düşmeyen ve mutsuzluklarını gizlemeyen Selçuk İnan ve Hamit Altıntop’a, Ünal Aysal destek verdi. Hürriyet’e önemli açıklamalar yapan Galatasaray Başkanı, “Prensip olarak bir teknik direktörün kararına başkalarının müdahalesi doğru değil. Ama G.Saray Başkanı olarak değil, Milli Takım taraftarı Ünal Aysal olarak görüşüm şu: Selçuk ve Hamit gibi yıldız oyunculara daha sıcak yaklaşılması gerektiğine inanıyorum. Bunlar önemli oyuncular. Onları harcamamak ve kalplerini kırmamak lazım. Hoca bu oyuncuları kazanmak istiyorsa, bu tip oyuncuların da heyecanını kırmamalı” dedi.





"İş yapamıyoruz, yönetici sayısı mutlaka 10’a inecek"





Başkan Aysal, yeni tüzük ile birlikte Galtasaaray’da yönetici sayısını 7 as 3 yedek üye olmak üzere 10’a indirmek istediğini yine Hürriyet’e açıklarken, “Benim tüzük kurulundan talebim bu oldu. Yönetimimiz içinde daha kolay koordinasyon olması ve konsensüsün daha rahat temin edilebilmesi için bu kararı aldım. Bu tip kurumlarda 15 yönetici çok fazla. Neticede herkes bir iş yapmak isterken, kimse bir iş yapamıyor” diye konuştu.





"Manchester United’da herkes yıldız"





Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maç öncesi “Elbette Manchester United’ı yenmek için oraya gidiyoruz. Fakat, şansımızın ne olduğunu da bilecek kadar gerçekçiyiz” diyen başkan Aysal şu yorumda bulundu: “Manchester United’da bütün futbolcular yıldız. Van Persie ya da Rooney’nin olmaması bizim için büyük bir avantaj değil.





Onların takımında aslar ile yedekler neredeyse aynı kalitede. Bu takımların mali değeri, Galatasaray’ın 2-3 misli daha fazla. Örneğin oradan Selçuk çıksa başka bir Selçuk var oyuna girecek. Bizim futbolcularımız da tabii ki oldukça kaliteli ama Türkiye çapında.”





"Galatasaray hissesi almadım, almam"





Ünal Aysal, Taner Aşkın’ın kendisine yönelik “Galatasaray’ı birileri sahiplenmeye çalışıyor. Galatasaray hisseleri yüzde 51’e kadar geriledi” sözlerine yanıt verdi. Aysal, “Taner Aşkın bu hisseleri benim aldığıma dair bir şey ima ediyorsa, ne benim ne de ailemin direkt ya da endirekt G.Saray hisse senedi yoktur. Başkanlığı bırakana kadar da Galatasaray hisse senedi almam. Galatasaray hisseleri yüzde 51’e falan gerilemedi. Son satışlardan sonra yüzde 55’te durdu. Bundan sonra da hiçbir satış olmadı. Kimsenin bu hisselere ve Galatasaray'a sahip olma şansı yok. Bunun için 15 bin hisseyi toplaması lazım. Ben, yönetim içinden de hiçbir arkadaşımızın Galatasaray hisselerini almadığına eminim” dedi.