Aysal: ’’Furkan transferinden haberim yok’’

Takvim Gazetesi’nin haberine göre, Furkan'ın transferi Galatasaray'da kriz yarattı. Sarı-Kırmızılı yönetimin transferin son gününde Kayserispor'dan jet bir hareketle renklerine bağladığı genç oyuncunun transferinden Başkan Ünal Aysal'ın haberinin olmadığı ortaya çıktı.





Yöneticilerden Abdürrahim Albayrak ve Ali Dürüst başkana hiç sormadan Furkan için görüşmeler yaptı ve birkaç girişimden sonra bu transferi mutlu sonla noktaladı. Ancak Galatasaray Başkanı Ünal Aysal Furkan'ın Galatasaray'a transfer olduğunu öğrenince önce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Bugüne kadar Furkan'ın adının bile gündeme gelmediği halde kendisine hiç sorulmadan Galatasaray'a transfer olması Aysal'ı çok kızdırdı.

Başkanın yakın çevresine, "Furkan iyi bir futbolcu olabilir. Kendisine karşı da değilim. Bana sorulsaydı Fatih hocamızın da görüşünü aldıktan sonra kabul ederdim. Ali Dürüst ve Abdürrahim Albayrak belki bana sürpriz yapmak isteyebilir. Ancak niçin haberim yok anlayabilmiş değilim. Kendileriyle ilk fırsatta konuşacağım" dediği gelen iddialar arasında.

Yöneticileri uyaracak

Ünal Aysal'ın ayrıca yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısında bundan sonra transferde yapılacak her hareketten kendisine haber verilmesini isteyeceği öğrenildi.

Başkan Ünal Aysal'ın iki yöneticinin kendisine haber vermeden Furkan'ı transfer etmesine sinirlendiği ortaya çıktı.





Aysal fotoğraf sergisinde basın mensuplarına, "Transferi Cris ile kapatmıştık ama arkadaşlar Furkan'ı da almış" diyerek yöneticilerine ince bir gönderme yaptı.