Aysal’dan Cris açıklaması

Galatasaray’ın son transferi Brezilyalı Cris oldu. Lyon’dan alınan futbolcunun yaşı tartışma konusu haline geldi. UEFA’ya son saatlerde ismi bildirilen ve Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilen Cris için Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal konuştu.





Başkan Aysal, Bugün Gazetesi'ne verdiği röportajda bu açıklamaları yaptı:





- Cris hayırlı olsun. UEFA’ya isim bildirimi için saatler kala bu transfer bitti. 35 yaşında olması biraz eleştiriliyor. Siz bu yaş konusuna takılınmasını nasıl buluyorsunuz?





Şimdi şöyle; Cris’in kontratı bizde 1 senelik. O pozisyonda bir günde bulunabilecek en iyi oyuncu Cris’ti. Başka oyuncular da vardı, o pozisyon için baktığımız. Ama tecrübe önemli. Zaten Galatasaray’ın bugünkü konumuna bakarsanız, stoper mevkisine tecrübeli bir oyuncu şart. Yani biz oraya 24 yaşında, 22 yaşında pırıl pırıl başka oyuncular da bulduk. Ama hocamız oranın tecrübeli bir oyuncu tarafından yönetilmesini istiyor. Yani yaşı bizim için dezavantaj değil avantaj.





- Çilek beklerken Cris geldi. Bununla ilgili taraftara mesajınız olacak mı?





Çilek bir süstür. Ama bizim şu anda süse ihtiyacımız yok. Eğer birisini daha tesadüfen alırsak, bu artık pastanın süsü olur dedim. Ama oraya süs olacak bir oyuncuyu da alıp koyamadık bu dönem içinde. Yani öyle bir süs olsun, takıma biraz daha renk getirsin diye bir oyuncuyu şu anda bulup koymaya çalıştık ama olmadı. Ama bu arada Cris katiyetle bir çilek olarak alınmadı. Çünkü Cris ihtiyaçtan alındı. Çilek ihtiyaç olmadan alınan oyuncuya verilen isimdir.





- Son maçta taraftarların muhteşem bir desteği vardı. Takımın ateşine ortak olan bir tribün kitlesi oluştu Galatasaray’da son dönemde sizlerle birlikte. Taraftarlarla ilgili neler söylemek istersiniz?





Valla bizim inandığımız başarıya taraftarlar da inandı. Tribünlerdeki durum bunun göstergesi. İnşallah bu böyle devam eder. Galatasaray taraftarıyla ve takımıyla, tüm unsurlarıyla bir bütündür. Bu bütünlük devam ettikçe başarılara giden yolda işimiz daha da kolay olacaktır. Bundan çok mutluyuz tabii ki.