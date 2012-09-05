Galeriler Videolar
İstanbul 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Aysal’dan Cris açıklaması

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, yeni transfer Cris'i değrlendirdi.

05 Eylül 2012 Çarşamba 09:05
Aysal’dan Cris açıklaması
Galatasaray’ın son transferi Brezilyalı Cris oldu. Lyon’dan alınan futbolcunun yaşı tartışma konusu haline geldi. UEFA’ya son saatlerde ismi bildirilen ve Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilen Cris için Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal konuştu.

Başkan Aysal, Bugün Gazetesi'ne verdiği röportajda bu açıklamaları yaptı:

- Cris hayırlı olsun. UEFA’ya isim bildirimi için saatler kala bu transfer bitti. 35 yaşında olması biraz eleştiriliyor. Siz bu yaş konusuna takılınmasını nasıl buluyorsunuz?

Şimdi şöyle; Cris’in kontratı bizde 1 senelik. O pozisyonda bir günde bulunabilecek en iyi oyuncu Cris’ti. Başka oyuncular da vardı, o pozisyon için baktığımız. Ama tecrübe önemli. Zaten Galatasaray’ın bugünkü konumuna bakarsanız, stoper mevkisine tecrübeli bir oyuncu şart. Yani biz oraya 24 yaşında, 22 yaşında pırıl pırıl başka oyuncular da bulduk. Ama hocamız oranın tecrübeli bir oyuncu tarafından yönetilmesini istiyor. Yani yaşı bizim için dezavantaj değil avantaj.

- Çilek beklerken Cris geldi. Bununla ilgili taraftara mesajınız olacak mı?

Çilek bir süstür. Ama bizim şu anda süse ihtiyacımız yok. Eğer birisini daha tesadüfen alırsak, bu artık pastanın süsü olur dedim. Ama oraya süs olacak bir oyuncuyu da alıp koyamadık bu dönem içinde. Yani öyle bir süs olsun, takıma biraz daha renk getirsin diye bir oyuncuyu şu anda bulup koymaya çalıştık ama olmadı. Ama bu arada Cris katiyetle bir çilek olarak alınmadı. Çünkü Cris ihtiyaçtan alındı. Çilek ihtiyaç olmadan alınan oyuncuya verilen isimdir.

- Son maçta taraftarların muhteşem bir desteği vardı. Takımın ateşine ortak olan bir tribün kitlesi oluştu Galatasaray’da son dönemde sizlerle birlikte. Taraftarlarla ilgili neler söylemek istersiniz?

Valla bizim inandığımız başarıya taraftarlar da inandı. Tribünlerdeki durum bunun göstergesi. İnşallah bu böyle devam eder. Galatasaray taraftarıyla ve takımıyla, tüm unsurlarıyla bir bütündür. Bu bütünlük devam ettikçe başarılara giden yolda işimiz daha da kolay olacaktır. Bundan çok mutluyuz tabii ki.
 
 
 
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim