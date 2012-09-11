Aysal’dan ’çilek’ açıklaması

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, yaz sezonunda yapılan transferlerden memnun olduğunu açıkladı.





Gündemdeki konuları Telegol programına değerlendiren Ünal Aysal, "Transferde inşallah doğru kararlar vermişizdir. Maçların neticeleriyle bunu daha iyi görebileceğiz. Cris transferini Ujfalusi'nin sakatlanması nedeniyle çok kısa sürede yaptık. Aksi halde gelen futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde oynama imkanı olmayacaktı. Bence iyi bir oyuncu aldık. Aynı maliyetle 22-23 yaşında gençler de vardı, ama hocamız buraya Şampiyonlar Ligi'nde deneyimli bir oyuncu istedi. İnşallah başarılı olacak. Benim fazla bir endişem yok" ifadelerini kullandı.





Ünal Aysal çok konuşulan, "çilek" transferi için camiaya söz vermediğini dile getirdi.





Konuyla ilgili sözlerinin yanlış yorumlandığını kaydeden Aysal, "Ben daha önce, ‘Bizim takımımız yapmış olduğumuz transferlerle hemen hemen tamam. Pastamız son derece lezzetli bir pasta dedim. Bundan sonra alacağımız oyuncu ancak pastanın üstüne çilek olur. Yani bir süs olur. Pastanın kalitesini ve lezzetini değiştirmez dedim. İlla bir çilek koyacağız demedim. Eğer alırsak bu bir çilek olur demiştim. Ancak bu sözlerim illa bir çilek alacağız gibi algılandı. Demek ki biraz daha net konuşmak lazım" ifadelerini kullandı.





Başkan Ünal Aysal, PFDK'nın 11 maç ceza kestiği Engin Baytar'a kulüp olarak 100 bin euro ceza verdiklerini sözlerine ekledi.