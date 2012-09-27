Aysal: ’’Biz transfer yapmayı sevmiyoruz’’

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, transfer yapmayı sevmediklerini belirterek, "Transfer konusu medya mensuplarının çok sevdiği bir konu, bizim için ise bu konu oldukça tehlikelidir. Yöneticiler transferden korkar. Evet yapılan transferler takım için yeni bir aşıdır, yüzdür ama aynı zamanda da büyük bir risktir. Biz mümkün olduğu kadar az transfer severiz" dedi.





Galatasaray Binicilik Tesisleri'nde yönetim kurulu üyesi Necati Demirkol'un sponsorlara yönelik olarak düzenlediği törende, başkan Ünal Aysal basın mensuplarının sorularını cevapladı. En büyük hedeflerinin 2014 yılına kadar Galatasaray'ı ekonomik olarak rahatlatmak ve sağlıklı bir kulüp haline getirmek olduğunu ifade eden Ünal Aysal, transfer dönemlerinde de çok temkinli davrandıklarını ifade etti.





"Sporda düşmanlık tavan noktasına ulaştı"





Sporda barış ortamının sağlanması için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen başkan Aysal, "Sporda düşmanlık tavan noktasına ulaştı, burada bize düşen yeniden birliktelik ortamını sağlamak. Biz, Galatasaray olarak üzerimize düşeni en iyi şekilde yapacağız. Futbolda barış ortamını yeniden oluşturacağız Diğer kulüp başkanlarının da bizimle aynı düşüncede olabileceğini düşünüyorum, bu konudaki ümitlerini canlı tutuyorum" diye konuştu.





"Transfer bizim için tehlikelidir"





Transfer konusunun medya mensuplarının çok sevdiği bir konu olduğunun altını çizen Aysal, "Bizim için ise bu konu oldukça tehlikelidir. Yöneticiler transferden korkar. Evet yapılan transferler takım için yeni bir aşıdır, yüzdür ama aynı zamanda da büyük bir risktir. Biz mümkün olduğu kadar az transfer severiz, sizler de çok transfer seversiniz. Bizi, transfer konularında fazla zorlamayın. Bizim öncelikli işimiz Galatasaray kulübünün bütçelerini ve mali yapısını sağlıklı bir şekilde ayarlamaktır. Öncelikli olarak hedefimiz Avrupa'da boy gösteren dev takımların mali yapılarına ve bütçelerine yaklaşmak. Bu sebeple transfer cimri olmak zorundayız, zaten bütün takımlar da bu duruma dikkat ediyor. Galatasaray olarak biz de gerekli bilince sahibimiz" şeklinde konuştu.





Galatasaray'ın her zaman Avrupa'da mücadele etmek zorunda olduğunu hatırlatan Aysal, "Galatasaray'ın son 4-5 sezondur neden Şampiyonlar Ligi'nin dışında kaldığını anlamakta zorlanıyorum. Galatasaray'ın ana misyonu Avrupa olmalıdır ve bu durumu bir süreklilik haline getirmelidir. Ben 'sürekli' kelimesini çok sık kullanıyorum ve bunun da bir nedeni var. Sürekli olmayan bir başarı; başarı olarak kabul edilemez" diye kaydetti.





"Var olan borcu arttırmamak için sermaye gücünü harekete geçirdik"





Yatırımcının elindeki Galatasaray hisselerinin değerleneceğini söyleyen Ünal Aysal, "Kulübün borcunu arttırmamak için sermaye gücünü hareke geçirdik. Ben varolanı borcu arttırmamak için kendi sermaye gücümü ve kulübün aktiflerini harekete geçirdim. Bu ne oluyor? Kulübün ortağının elindeki hisseleri boş, değersiz hisseler değil. Şu anda bu hisselere sahip olanların ellerindeki kağıtların içi dolu, önü açık. Bizim görevimiz yatırımcının elindeki kağıtların içini doldurmak ve bu kağıtları gerçek değerlerine ulaşabilecek duruma getirmektir. Bunun için çalışıyoruz" dedi.





Galatasaray'ı kimsenin ele geçirmeye gücünün yetmeyeceğini belirten Aysal, çeşitli basın yayın organlarında yer alan "Galatasaray hisselerini bir isim topluyor" haberlerini de tepki gösterdi. Aysal, "Böyle bir durum mümkün değil. Galatasaray'ı kimse ele geçiremez. Devlet büyükleri zaten böyle bir durum varsa bunu net bir şekilde tespit eder" ifadelerini kullandı.





Galatasaray'ın 2014'e kadar temkinli davranmak zorunda olduğunu hatırlatan Ünal Aysal, "Galatasaray'ın 2014'ten sonraki serbest kalan gelirleri aylık 16 milyon dolarlık giderini karşılayabilecek durumda. Tüm derdimiz 2014 yılına kadar tüm kriterlere uygun bir kulüp oluşturmak. Galatasaray'ın 2014 yılından sonraki yolu açıktır. Elim rahat olsaydı yapabileceğim en önemli şey kulüp adına önemli yatırımlar yapmak olurdu. Şu anda dar bir yoldayız ve bu dar yolun şartlarına göre hareket etmeliyiz. Geniş sahada yatırım yapmak çok güzel bir şey" dedi.