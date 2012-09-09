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Aysal: 'Alex’i beğeniyorum'

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, Fenerbahçe'nin kaptanı Alex De Souza hakkında ilginç ifadeler kullandı.

09 Eylül 2012 Pazar 19:10
Aysal: 'Alex’i beğeniyorum'
Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, yapılan transfer harcamalarının iddia edildiği gibi yüksek rakamlar oluşturmadığını söyledi.
 
Neredeyse 60 milyon euroyu bulan maliyet rakamlarından bahsedilirken, Aysal “Katiyetle doğrudeğil. Çünkü yarın rakamları açıkladığınız zaman herkes görecek ki bizim transferlere harcadığımız para gönderdiğimiz personelle karşılandı! Cebimizden fazla bir şey çıkmadı” dedi.
 
Bugün gazetesine konuşan Aysal, Cris’in 35 yaşında olmasına dönük eleştirilere de şöyle cevap verdi: “60 yaşında evinde sırtüstü yatan insanlar var, televizyon karşısında. Ama dışarıda 75 yaşında gezen, sabah 9 akşam 9 çalışan insanlar da var. Yani fizik yapısı insanlar da farklı olabiliyor.”
 
Taraftara Alex mesajı Başkan Aysal, Fenerbahçe’de yaşlandığı gerekçesiyle kulübeye çekilen Alex’in yaşının 35 olması sebebiyle, aynı yaştaki Cris’in transferinin daha çok eleştirilmesiyle ilgili şu ifadeleri kullandı: ‘Elmalarla armutları karıştırıyorlar. Alex’in oynadığı pozisyonla bu çocuğun pozisyonu çok farklı.
 
Yani Cris’in bölgesi tecrübe istiyor. Alex’in bölgesi daha çok enerji istiyor. Ayrıca Alex de yaşlanmış değil. Gayet iyi oyuncu. Sadece belki motivasyonu düşmüş olabilir.’ Aysal, bazı taraftarların Alex’in transferinin mümkün olduğuna dönük yorumlarıyla ilgili ise ‘Alex çok iyi bir sporcu. Ama Fenerbahçe’den Galatasaray’a gelmesi şu anda mümkün değil. Çünkü bence Fenerbahçe ile özdeşleşmiş bir oyuncu. Alex de bunu istemez.
 
Biz hepimiz Alex’i Galatasaray olarak beğeniyoruz. Çok takdir ediyoruz. Ama bu Fenerbahçe’nin bir kararı” diye konuştu.

Kaynak: Bugün

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