Aykut Kocaman: 'Krasic ve Kuyt hazır değil'

Kocaman maçın ardından yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Hafta içerisinde antrenmanlara çıkan fakat bugün kadroda yer almayan Kuyt ve Krasic'in hazır olmadığını söyleyen deneyimli teknik adam, sakatlık sonrası sürecin kolay olmadığını vurguladı. Özellikle kasık sakatlığı yaşayan Kuyt ve Krasic'in birkaç güne daha ihtiyacıu olduğunu belirten Kocaman, her iki oyuncunun da Kasımpaşa maçında hazır olacağını belirtti.