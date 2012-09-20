Aykut Kocaman: 'En önemlisi moral kaybettik'

Kocaman, yayıncı kuruluşa verdiği röportajda maçı değerlendirirken, "Söyleyecek çok fazla birşey yok. Gole kadar çok dengeli gitti maç devrenin sonlarında çok açılma oldu. İkinci yarıdaki hedefimiz bu açılmayı kapatmak, gerekirse topun arkasına geçmekti. İkinci gol geldikten sonra sağlam tutunduk maça. Bu işi son saniyeye kadar getirdik. Marsilya iyi defans yapan bir takım ama yediğimiz ikinci golü kabullenemiyorum" ifadelerini kullandı.

Kocaman oyunu tutmak için yaptıkları oyuncu değişiklikleri hakkında ise, "Oyuncu değişiklikleri tamamen oyuna yönelik oldu. Selçuk girecekti ama Caner sakatlanınca Stoch'u almak zorunda kaldık" dedi.

Deneyimli teknik adam 2-2'lik sonuçla büyük bir avantajı yitirdiklerini belirtirken, "Ama daha da önemlisi moral kaybettik" ifadesini kullandı.























