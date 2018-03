Aykut Kocaman: 'Bütün gücümüzle kupaya asılacağız'

Kocaman, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında yarınki maçla ilgili değerlendirmeler yaparak, soruları yanıtladı.

"Gruptan çıktıktan sonra takımın önü açık"





Avrupa Kupaları'nda ana hedeflerinin UEFA Şampiyonlar Ligi olduğunu ancak bunu başaramadıklarını ve yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam ettiklerini hatırlatarak sözlerine başlayan Kocaman, takımının geçen sezona göre yapılan transferlerle fazlasıyla değiştiğini ve şu anda bir uyum süreci geçirdiğini belirterek, ''Zor bir periyot olacak. Geçen sezondan sonra takımımız bayağı değişti. Yeni oyuncular katıldı aramıza. Düşündüğümüzden fazlasıyla yeni oyuncular katıldı. Bunların uyum süresi biraz zaman alacak çok doğal olarak. Grup maçları yarın başlıyor. Esas itibarıyla bu yeni takımımızın oluşma evresinde bir taraftan da iddiamızı sürdürmek istiyoruz, grupta çıkmak istiyoruz. Gruptan çıktıktan sonra takımın önünün açık olduğunu, oyuncu yapısı itibarıyla altını çizerek söylemeye çalışıyorum'' diye konuştu.





Grupta Fenerbahçe, Olympique Marsilya ve Borussia Mönchengladbach'ın birbirine yakın takımlar olarak dikkat çektiğini belirten Kocaman, ''Bu takımlar grubun ilk sırasını almak için -AEL Limassol'u da atlamadan söylemek lazım- kıyasıya mücadele edecek takımlar olarak görünüyor'' dedi.





''Kendi sahasında bir vites daha büyüyebilen bir takımımız var''





Fransız ekibin sezona iyi bir başlangıç yaptığını ve son derece formda olduğunu anlatan Kocaman, kendilerini zor bir maçın beklediğini belirterek şunları kaydetti:





''Yarınki rakibimiz sezona başlangıç itibarıyla son derece formda. Karşımıza büyük bir moral ve motivasyonla çıkacaklar. Kendi sahasında özellikle ve özellikle bir vites daha büyüyebilen bir takımımız var. Yarın en büyük avantajlarımızdan birisi taraftarımız. Taraftarımızla beraber içeride oynamanın büyük avantajını kullanmak için büyük çaba göstereceğiz. Alınacak galibiyet bize hem moral moral, hem de büyük bir avantaj getirecek. Ama zor bir maç. Formda ve moralli bir takımla oynayacağız. Bunu biliyoruz, bu da bizim için bir avantaj.''





Mehmet Topal ve Kuyt'ın durumu





Sarı-Lacivertli ekipte ilk 11 kişilik kadronun vazgeçilmez isimleri Mehmet Topal ve Kuyt'ın sakatlıklarının durumunun sorulması üzerine Kocaman, Mehmet'in oynayabilme konusunda daha iyi göründüğünü bildirdi.





Bu akşamki antrenmanın bu konuda belirleyici olacağını kaydeden Kocaman, ''Antrenman öncesi bir şey söylemem yanlış olur. Mehmet Topal biraz daha oynayabilme konusunda sanki daha iyi durumda gibi görünüyor'' ifadelerini kullandı.





Yarınki maçta sakatlıkların kendileri için büyük bir dezavantaj olup olmadığı sorulan Fenerbahçe Teknik Direktörü, derin bir kadroya sahip olduklarını ifade ederken bu günleri kastettiğini belirterek, ''Yarınki maça olumlu ya da olumsuz etki etmeyeceğini söylemek mümkün değil. Mutlaka etki edecektir. Ancak, şunu net söyleyebilirim ki; yarın hangi oyuncular çıkarsa çıksın Fenerbahçe formasını temsil edecek en iyi kadrodur. Hiçbir şekilde benim tarafımdan güç ya da güçsüzlük algısı yaratılmayacak. Güçlü bir kadromuz var, yarın da bu gücümüzü zaten sahaya yansıtacağız'' şeklinde konuştu.





''Alınan sonuçlar şu an için Fenerbahçe ortalamasının altında ve eleştiriye açık''





Kocaman, kendi yönetiminde Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansının eleştirildiği ifade edilerek bu konudaki düşüncelerinin sorulması üzerine, istatistiklere bakıldığında bunun doğru ve eleştiriye açık olduğunu belirterek şunları söyledi:





''İstatistik olarak bakıldığında doğru, söyleyecek çok fazla bir şey yok. İlerleyen zamanda bunun tersine döndüğü görülecek. Şöyle bir gerçek var: Bir güç ortalaması vardır, Fenerbahçe'nin yıllardan beri zaten bir ortalaması var. Bu ortalamayı yakalayacaktır, ben bunun üzerine ne kadar koyabilirim esas onu düşünmeliyim. Oynanan maçlar alınan sonuçlar şu an için Fenerbahçe ortalamasının altında ve eleştiriye açık.''





''Bir hedef bölünmesi yok''





Şampiyonlar Ligi gelirlerinin UEFA Avrupa Ligi'nden kazanılan gelirlerden daha fazla olduğun belirtilerek yöneltilen, ''Spartak Moskova karşısında elendikten sonra, hedef anlamında Süper Lig, Avrupa'nın önüne geçti mi?'' sorusuna Kocaman şu cevabı verdi:





''Asla öyle bir şey söz konusu değil. Bunu da uygulamalarda gösteriyoruz. Gelirler tabi ki önemli. Ancak bu işin prestiji daha yüksek. Kupanın getireceği parayı elde etmek için harcananlar çok daha fazla. Her kulüp için prestij çok daha önemli. Bir hedef bölünmesi yok. Bütün gücümüzle nereye kadar giderse kupaya asılmaya çalışacağız.''





''Sahaya çıkan, Fenerbahçe'nin en değerli 11'i dir''





İlk Spartak Moskova maçından sonra kadro seçimi ve stratejisinin tartışıldığı hatırlatılarak yöneltilen, ''Yarınki maçta oyun anlamında daha öncesinden farklı herhangi bir şey görebilecek miyiz? Bir de cuma günü itibarıyla kadro seçimiyle ilgili yeni bir gündemimiz olur mu?'' şeklindeki soruya Kocaman şu cevabı verdi:





''Her şeyi kolayından tartışmayı seviyoruz. Buna hepimiz dahiliz, bende dahilim, işin kolayı da bu. 24 oyuncumuz var kadromuzu teşkil eden. Bunlardan antrenmana çıkanların, kaleciler hariç, 23'ünün isimleri bu grup için bildirildi. Benim açımdan ve işim açısından da, sahaya çıkan 11 her zaman bir şekilde düşünülmüş, rakip ve form durumları düşünülmüş, sakatlık durumları düşünülmüş, her şey bir araya getirilmiş ve Fenerbahçe'nin en değerli 11'i dir. Yarın da öyle olacak. Düşüneceğiz ve bir 11 çıkaracağız. Sonra sonuç doğal olarak tartışılacak. Sonuç iyi olursa her şey çok iyi oluyor. Her şey sonuca bağlı olduğu için, istemediğimiz gibi olursa da mutlaka tartışılacak. Doğanın ve özellikle de Türkiye'nin yasası bu.''