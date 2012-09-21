Aygün’ün ’Ve nihayet’ sözüne büyük tepki

Cumhuriyet Halk Partisi Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün, Başsavcı Murat Uzun'un ölüm haberini aldıktan sonra Twitter'da takipçileriyle paylaştığı mesajı büyük tepki topladı. "Ve nihayet Ovacık Savcısı Murat Uzun başından vuruldu. (failler ve olaylar net değil) durumu ağır olan genç savcıya şifa diliyorum" ifadelerini kullanan Aygün'ün mesajının başındaki 'Ve nihayet' sözcüğü dikkatlerden kaçmadı.





PKK'lılar tarafından kaçırılmasından sonra Twitter'da attığı mesajlarla Aygün'le polemik yaşayan AK Partili Şamil Tayyar, yine Aygün'e tepkisini dile getirdi. Tayyar, Twitter'da "Ovacık savcısı için 've nihayet basından vuruldu' diyecek kadar zivanadan çıkan H Aygün'ü lânetliyorum." cümlesini hayranlarıyla paylaştı.



