Aydınus bir ilke uçtu!

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda oyananacak Bayern Münih-Valencia maçını yönetecek olan FIFA kokartlı hakemlerimizden Fırat Aydınus, Almanya'ya gitti.





Karşılaşma Aydınus'un Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk görevi olacak.





Münih Allianz Arena'da 19 Eylül Çarşamba günü oynanacak ve 21.45'te başlayacak karşılaşmada Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Tarık Ongun'un dördüncü hakem olacağı maçta, Halis Özkahya ve Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevini yürütecek.





Atatürk Havalimanı'ndan Almanya'ya giden Aydınus, konuşmasının yasak olduğunu belirterek, yardımcılarıyla beraber hareket edecek uçağına gitti.