Aydınlar’dan, Aziz Yıldırım’a yanıt

Mehmet Ali Aydınlar'ın kaleme aldığı yazılı metin şöyle;

"Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Aziz Yıldırım'ın dün gece bir televizyon programında şahsıma yönelik yapmış olduğu açıklamalar sebebiyle cevap verme hakkım doğmuştur.

Program boyunca konuşulan konuların içeriğine bakılınca yalnızca şahsıma yönelik değil Fenerbahçe Spor Kulübü, Türk sporu ve her şeyden önemlisi bu ülke sporunun geleceği adına artık konuşma zamanının geldiğine inanıyorum. Konuyla ilgili en hassas detaylardan oluşacak görüş ve bilgilerimi, yurtdışına gerçekleştireceğim iş seyahatimin dönüşünde kamuoyu ile paylaşacağımın bilinmesini isterim.

Saygılarımla...

Mehmet Ali AYDINLAR"





Aziz Yıldırım, Mehmet Ali Aydınlar için ne demişti?





"Mehmet Ali Aydınlar'ı birgün kıskanmadım"





"Ben cezaevinde yatarken, dışarda eğer tersi olsaydı, içeride kim olursa olsun onlar hakkında yorum yapmazdım, gider ziyaret ederdim. Hastaneye geldiğinde Mehmet Ali Aydınlar'a söyledim; 'Bu Fenerbahçe'ye yapılan bir operasyondur. Göreceksin hiçbir şey çıkmayacak.' Kendi düşüncelerimi ben anlatıyorum fakat kendi çıktı dedi ki; 'Yargılama başlasın kimin ne olduğunu göreceğiz.'

Ben Mehmet Ali Aydınlar'a bakın ne yaptım, Allah kimseye göstermesin çocuğu vefat etti. Gereken neyse onu yaptık, acısına katıldık. Bize düşen neyse yaptık. Voleybol şubesinde sorun vardı. Toplantı odasında ben bütün voleybolcuları çağırdım. Takımda kızlar gruplara bölünmüş, antrenörü yanlış seçmişler. Mehmet Ali Aydınlar o gün gelmedi. Sonra başka bir antrenör getirdik takımı şampiyon yaptık. Mehmet Ali Aydınlar'ın hiçbir işine karışmadık. Herkes kızdı içeride ses ettirmedim. Kendisine bütün yetkileri ben verdim, bir gün kıskanmadım, kupayı ona kaldırttım."



