Aydın Yılmaz: ’’Yükselen performansımı sürdürmek istiyorum’’

Aydın Yılmaz, yeterince iyi olmadığını, ancak yükselen grafiğini sürdürmeyi amaçladığını söyledi.





Aydın Yılmaz, Galatasaray'ın bugünkü antrenmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, performansıyla ilgili soruya, ''Yeterince iyi değilim. Her zaman eksik bir şeyler olacak. Ancak, yükselen grafiğimi sürdürmek istiyorum'' şeklinde yanıt verdi.





Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu Medical Park Antalyaspor ile oynayacakları karşılaşma konusunda ise sarı-kırmızılı futbolcu şunları kaydetti:





''Lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştık. Bazı futbolculardan yoksunduk, ancak çalışmalarımızı iyi yaptık. Antalyaspor maçı bizim için önemli. Bugün ve yarın gerçekleştireceğimiz antrenmanlarla hazırlıklarımızı tamamlayacağız. Deplasman maçı olacak ve kolay geçmeyecek. İyi mücadele edip, 3 puanı almak istiyoruz. Maçla ile ilgili endişemiz yok. Fizik kondisyon açısından teknik heyetimiz bizi iyi hazırlıyor. İnşallah kazanacağız.''





UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Manchester United takımıyla gelecek hafta yapacakları karşılaşmayla ilgili olarak ise Aydın, ''Şampiyonlar Ligi ayrı bir kulvar. Orada da başarılı olmak istiyoruz. Güçlü rakiplerle karşı karşıya geleceğiz. Elimizden gelen mücadeleyi verip, amacımıza ulaşmayı hedefliyoruz'' diye konuştu.