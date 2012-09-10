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8 ayda 536 milyon lira ödedik

Türkiye’de, bu yılın 8 ayında köprü ve otoyollardan 239 milyon 453 bin 989 araç geçerken, bu araçlardan toplam 536 milyon 73 bin 38 lira gelir elde edildi.

10 Eylül 2012 Pazartesi 17:30
8 ayda 536 milyon lira ödedik

AA muhabirinin, Karayolları Genel Müdürlüğü verilerinden yaptığı derlemeye göre, Ağustos ayında köprü ve otoyollardan toplam 30 milyon 347 bin 66 araç geçiş yaptı. Bu araçlardan toplam 56 milyon 755 bin 390 lira geçiş ücreti alındı.

Ağustos ayında otoyolları 18 milyon 840 bin 22 araç kullanırken, gelirin 51 milyon bin 718 lirası bu araçlardan elde edildi.

Ağustos ayında Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerini kullanan araç sayısı 11 milyon 507 bin 44 oldu. Ağustos’ta elde edilen gelirin 5 milyon 753 bin 672 lirası bu araçlardan geldi.

Yılın 8 aylık bölümünde köprü ve otoyollardan geçen araç sayısı 239 milyon 453 bin 989 olurken, bu araçlardan elde edilen gelir 536 milyon lirayı geçti. Bu gelirlerin 138 milyon 682 bin 249 lirası Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden elde edilirken, 397 milyon 390 bin 789 lirası ise otoyollardan sağlandı.

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